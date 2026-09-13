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How to Make Body wash at Home: नहाना पड़ रहा है महंगा? 400-500 के बॉडीवॉश खरीदना छोड़ें, घर पर बनाएं नेचुरल हर्बल बॉडीवॉश, स्किन रहेगी सॉफ्ट

How to Make Body wash at Home: अगर आप भी बाजार के महंगे साबुन और बॉडीवॉश खरीदकर परेशान हैं तो यहां हम आपको घर पर ही नेचुरल और कम पैसों में बनने वाला बॉडीवॉश बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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घर पर बनाएं बॉडी वॉश (Photo: ITG)
घर पर बनाएं बॉडी वॉश (Photo: ITG)

बाजार में मिलने वाले 400-500 रुपये के बॉडीवॉश अक्सर लुभावनी खुशबू और बड़े-बड़े वादों के साथ आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें सल्फेट्स, पैराबेन्स और तेज केमिकल्स की भरपूर मात्रा होती है. ये केमिकल्स त्वचा की ऊपरी सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे नहाने के तुरंत बाद स्किन ड्राई, खींची-खींची और बेजान लगने लगती है.

अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सेहतमंद, हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो घर पर ही बेहद आसान और सस्ती चीजों से 100% हर्बल व सेफ बॉडीवॉश बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

घर पर नेचुरल हर्बल बॉडीवॉश बनाने की सामग्री:

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अनस्केंटेड लिक्विड कैस्टिल सोप या माइल्ड बेबी सोप (कद्दूकस किया हुआ) - 1/2 कप

ताजा एलोवेरा जेल - 2 बड़े चम्मच (त्वचा को ठंडक और नमी देने के लिए)

शुद्ध शहद - 1 बड़ा चम्मच (नेचुरल मॉइश्चराइजर और एंटी-बैक्टीरियल)

नारियल तेल या बादाम का तेल - 1 बड़ा चम्मच (रूखापन दूर करने के लिए)

नीम का पानी या गुलाब जल - 1/4 कप

लैवेंडर या टी ट्री एसेंशियल ऑयल - 5 से 6 बूंदें (अच्छी खुशबू के लिए)

बनाने और इस्तेमाल करने की विधि:

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एक बाउल में एलोवेरा जेल, शहद, नारियल तेल और गुलाब जल/नीम का पानी डालकर अच्छे से फेंट लें.

अब इसमें धीरे-धीरे लिक्विड कैस्टिल सोप मिलाएं और हल्के हाथों से चलाएं ताकि बहुत ज्यादा झाग न बने.

आखिर में अपनी पसंद का कोई भी एसेंशियल ऑयल (जैसे लैवेंडर या टी ट्री) डालें और अच्छे से मिला लें.

इस लिक्विड को किसी खाली पंप बोतल या कांच की बोतल में भरकर रख लें.

नहाते समय लूफा पर थोड़ा सा यह बॉडीवॉश लें और शरीर पर हल्के हाथों से मलें. यह हल्का झाग बनाएगा और बिना स्किन का नेचुरल ऑयल छीने गहराई से सफाई करेगा.

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