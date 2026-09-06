VIDEO: कार चालक ने JE को कुचला, फिर कई मीटर तक घसीटा... मथुरा में रोंगटे खड़े करने वाली घटना,

उत्तर प्रदेश के मथुरा में गाड़ी टकराने को लेकर हुआ मामूली विवाद उस वक्त गंभीर हो गया, जब एक कार चालक ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तैनात अवर अभियंता (JE) विक्रांत भारती को कार से कुचल दिया. हालांकि, गनीमत यह रही कि उनकी जान बच गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

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घटना थाना गोविंद नगर क्षेत्र के मसानी चौराहे के पास की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक विक्रांत भारती की गाड़ी की दूसरी कार से टक्कर हो गई थी. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि विवाद के दौरान कार चालक ने अपना आपा खो दिया और विक्रांत भारती को निशाना बनाते हुए उनकी तरफ कार दौड़ा दी.

कार से कुचलने के बाद कई मीटर तक घसीटा

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार चालक गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाता है और सामने मौजूद विक्रांत भारती को टक्कर मार देता है. जिससे वह गिर जाते हैं और कार के पहियों नीचे आ जाते हैं. हालांकि इसके बावजूद भी ड्राइवर नहीं रुकता और उन्हें कुचल देता है. फिर कई मीटर तक घसीटते हुए लेकर चला जाता है. जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई.

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पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी चालक के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अब वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि मसानी चौराहे के निकट गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान दूसरे चालक ने विक्रांत भारती पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया. इस मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

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