scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वजन घटाने के लिए अजीब स्नैक्स खा रहे चीन के युवा, ट्रेंड वायरल

चीन में युवाओं के बीच वजन घटाने का एक अनोखा ट्रेंड चर्चा में है. कुछ लोग कम कैलोरी वाले टेस्टी खाने की जगह बेस्वाद और ज्यादा देर तक चबाए जाने वाले स्नैक्स अपना रहे हैं. जानिए आखिर इसके पीछे क्या वजह है.

Advertisement
X
आजकल खाने-पीने से जुड़े कई ट्रेंड सोशल मीडिया के जरिए तेजी से लोकप्रिय हो जाते हैं. ( Photo: ITG)
आजकल खाने-पीने से जुड़े कई ट्रेंड सोशल मीडिया के जरिए तेजी से लोकप्रिय हो जाते हैं. ( Photo: ITG)

वजन कम करने के लिए लोग अक्सर कम खाना, एक्सरसाइज करना या कम कैलोरी वाली चीजें खाना शुरू कर देते हैं. लेकिन चीन में कुछ युवाओं के बीच वजन घटाने का एक ऐसा तरीका चर्चा में है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां कुछ युवा टेस्टी और पसंदीदा स्नैक्स से दूरी बनाकर ऐसे बेस्वाद और चबाने में मुश्किल स्नैक्स खा रहे हैं, जिन्हें खाने में काफी समय लगता है. इस ट्रेंड के पीछे सोच यह है कि अगर कोई चीज जल्दी खत्म ही न हो तो इंसान ज्यादा देर तक उसे चबाता रहेगा और खाने की इच्छा भी कुछ हद तक कम हो सकती है. सोशल मीडिया पर इस तरह के स्नैक्स और वजन घटाने की कोशिशों को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

आमतौर पर स्नैक्स का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट या दूसरी स्वादिष्ट चीजें आती हैं. लेकिन इस नए ट्रेंड में मामला बिल्कुल उल्टा है. यहां ऐसे स्नैक्स को पसंद किया जा रहा है, जिनका स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता और जिन्हें खाने में मेहनत करनी पड़ती है. इनमें कुछ तरह के चबाने वाले फूड प्रोडक्ट्स शामिल हैं. इनका मकसद स्वाद का मजा लेना नहीं, बल्कि लंबे समय तक खाने की प्रक्रिया को जारी रखना है. यानी एक तरफ जहां सामान्य स्नैक्स कुछ ही मिनट में खत्म हो जाते हैं, वहीं इन चीजों को धीरे-धीरे और लंबे समय तक चबाना पड़ता है.

आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग?
इसके पीछे एक सीधी सोच है. अगर कोई व्यक्ति स्वादिष्ट खाना खा रहा है तो वह कई बार जरूरत से ज्यादा खा सकता है. खासकर जब खाने का स्वाद अच्छा हो तो बार-बार खाने का मन करता है. इसके उलट बेस्वाद या कम आकर्षक चीज खाने में वह दिलचस्पी कम हो सकती है. साथ ही अगर स्नैक को चबाने में ज्यादा समय लगे तो खाने की रफ्तार भी धीमी हो जाती है. यही वजह है कि कुछ युवा इसे वजन कंट्रोल करने के एक आसान तरीके के तौर पर देख रहे हैं. हालांकि किसी भी ट्रेंड को देखकर उसे वजन घटाने का पक्का तरीका नहीं मानना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Gurgaon
गुरुग्राम में महीने का खर्च 93 हजार! टेक प्रोफेशनल ने बताया पूरा हिसाब
flight,
बाकी सब लैंड कर रहे, मेरी फ्लाइट क्यों नहीं? एयर होस्टेस से भिड़ी महिला
switzerland-trip-
कपल ने बताया स्विट्जरलैंड ट्रिप का बजट, लोग बोले- 'किडनी बेचनी पड़ेगी'
साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम अक्सर वही चीजें पसंद करते हैं, जिनमें हमें अपनी पर्सनैलिटी की झलक दिखाई देती है. ( Photo: Meta AI)
कौन सा नंबर चुनेंगे आप? पसंद बताएगी आपकी पर्सनैलिटी
President ADC, President ADC marriage, Rishabh Sambyal,
राष्ट्रपति के ADC शादी क्यों नहीं कर सकते? मेजर ऋषभ ने खोला राज
Advertisement

सोशल मीडिया ने बढ़ाया ट्रेंड
आजकल खाने-पीने से जुड़े कई ट्रेंड सोशल मीडिया के जरिए तेजी से लोकप्रिय हो जाते हैं. कोई व्यक्ति अपने वजन घटाने का तरीका शेयर करता है तो दूसरे लोग भी उसे आजमाने लगते हैं. चीन में भी इस तरह के स्नैक्स और उनसे जुड़े वजन घटाने के तरीके ऑनलाइन चर्चा का हिस्सा बने हैं. कुछ युवा अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वे किस तरह स्वादिष्ट खाने की जगह ऐसे विकल्प चुन रहे हैं, जिनमें स्वाद कम और चबाने का समय ज्यादा है.

क्या सिर्फ ऐसा स्नैक खाने से वजन घटेगा?
यह बात समझना जरूरी है कि सिर्फ किसी एक स्नैक को खाने से वजन कम होने की गारंटी नहीं होती. वजन पर कुल खान-पान, रोज की शारीरिक गतिविधि और व्यक्ति की जीवनशैली का असर पड़ता है. किसी वायरल ट्रेंड को देखकर अपनी डाइट में बड़ा बदलाव करना सही नहीं है. खासकर अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक वजन घटाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कंट्रोल और पौष्टिक खाना लेना जरूरी है. इस ट्रेंड की सबसे दिलचस्प बात यही है कि जहां दुनिया भर में लोग स्वादिष्ट कम कैलोरी वाले स्नैक्स की तलाश करते हैं, वहीं चीन के कुछ युवा टेस्टी को ही नजरअंदाज करके लंबे समय तक चबाए जा सकने वाले स्नैक्स को वजन घटाने के लिए आजमा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कार में शराब, डिग्गी में लाश... कौशांबी में युवक की निर्मम हत्या से मचा हड़कंप |
    जिस बीमारी से रोज लड़ रहे थे, आखिर उसी से हार गए जितेंद्र? 46 की उम्र में गंगा बैराज से गंगा में लगाई छलांग, CCTV में कैद हुई पूरी घटना |
    बिहार: मुजफ्फरपुर में स्कूल गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV में कैद हुए दो शूटर |
    भारत ने की ओमान तट के पास समुद्री हमले की निंदा, कहा- 13 भारतीय बचाए गए |
    'ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर... हर वक्त भारत के बारे में नहीं सोच सकते', ब्रिक्स से जुड़े सवाल पर तिलमिलाया बांग्लादेश |
    सलमान अली आगा ने मैदान पर ला दिया भूचाल, ठोक डाला तिहरा शतक! बेइज्जती का दिया तगड़ा जवाब |
    सिर पर कपड़ों का बैग रख किया अनोखा विरोध! रेलवे स्टेशन पर क्लॉक रूम न मिलने से नाराज हुआ अमेरिकी पर्यटक |
    गंगा में डूब रहा था 30 दिन का नवजात और 9 बांग्लादेशी... BSF ने बचाई जान |
    यूक्रेन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की से बोले- रूस में तेल ठिकानों पर हमले मत करो |
    19 साल की लड़की ATS के निशाने पर! पिता का SIMI- इंडियन मुजाहिद्दीन कनेक्शन, फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप
    Advertisement