चाकू से लगने लगा डर, हमले को लेकर बोले सैफ- बेताब था हमलावर

जनवरी 2025 में, मुंबई के बांद्रा में सैफ अली खान और करीना कपूर खान के घर में एक घुसपैठिया घुस आया और 'हैवान' एक्टर पर कई बार चाकू से हमला किया. सैफ को रिक्शे से अस्पताल ले जाया गया. यह घटना एक साल से भी पहले हुई थी, लेकिन सैफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इसे लेकर फिर बयान दिया है.

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सैफ ने बताया कि वह अभी भी इससे पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. उन्होंने कहा कि वह और उनका परिवार इससे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी जब वह चाकू देखते हैं, तो उनकी रिएक्शन अलग होती है.

सैफ अली खान ने क्या कहा?

बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए सैफ ने कहा, 'हमने इसका बहुत अच्छे से सामना किया. मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा असर मेरी पत्नी (करीना) पर पड़ा, जो आम तौर पर बहुत संवेदनशील इंसान हैं. हम इससे काफी जल्दी उबर गए. हालांकि, यह बहुत अजीब और डरावना था. मैं अभी भी इससे पूरी तरह उबर नहीं पाया हूं क्योंकि अगर मैं चाकू देखता हूं, तो मुझे थोड़ा डर...'

उन्होंने आगे कहा कि वह हमेशा सोचते हैं कि वह कितने किस्मत वाले हैं क्योंकि चाकू टूट गया था. एक्टर ने कहा, 'चाकू से हुए हमलों के इतिहास में यह सबसे खराब चाकू था. अगर उसके पास सही रैम्बो चाकू होता, तो मैं मर चुका होता. चाकू घोंपने पर कहीं भी लग सकता है. मुझे कई जगह चोटें आईं, लेकिन मैं मरा नहीं. मैं सोचता हूँ कि मैं कितना किस्मत वाला था.'

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'हैवान' एक्टर ने आगे कहा कि वह खुशी-खुशी उस व्यक्ति (जिसने उन पर हमला किया) को माफ करना चाहेंगे क्योंकि उनके अनुसार, ऐसी चीजें असमानता के कारण होती हैं और इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति पैसे की तलाश में था और बेताब था. सैफ ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि उस आदमी को पता नहीं था कि वह कहां है या क्या कर रहा है. एक्टर ने इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना' बताया.

'हैवान' का बॉक्स ऑफिस

इस बीच, सैफ की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'हैवान' को बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिले-जुले रिव्यू मिले हैं और इसने भारत में बॉक्स ऑफिस पर केवल 5.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.



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