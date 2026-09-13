कार में शराब, डिग्गी में लाश... कौशांबी में युवक की निर्मम हत्या से मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक युवक की ईंट से सिर कूंचकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात के बाद शव को स्विफ्ट कार की डिग्गी में छिपा दिया गया. रविवार सुबह मोहम्मदपुर गांव में संदिग्ध हालत में खड़ी कार देखकर ग्रामीणों को शक हुआ. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने डिग्गी खोली तो उसमें युवक की लाश मिली.

और पढ़ें

मृतक की पहचान फाफामऊ निवासी 25 वर्षीय रवि यादव के रूप में हुई है. पूरा मामला मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का है. बताया गया कि रवि प्रयागराज के धूमनगंज में अपने मामा के घर रहकर उनके लड़कों के साथ रहता था. कुछ दिन पहले उसका मामा के बेटों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस को आशंका है कि इसी रंजिश में उसकी हत्या की गई.

यह भी पढ़ें: 'मेरा घर-दुआर सब गिर गया, मुझे माफ कर दें', गिरफ्तारी के बाद हाथ जोड़कर बोला कौशांबी ब्लास्ट का इनामी शकील

बताया जा रहा है कि शनिवार रात रवि के सिर पर ईंट से कई वार किए गए, जिससे उसकी जान चली गई. इसके बाद शव को स्विफ्ट कार की डिग्गी में रख दिया गया और आरोपी वहां से निकल गए. रविवार सुबह ग्रामीणों ने कार को गांव में संदिग्ध अवस्था में खड़ा देखा. कार के बाहर शराब की कैन और बोतलें भी पड़ी थीं. इससे आशंका जताई जा रही है कि पहले कार में बैठकर शराब पी गई और फिर युवक की हत्या की गई.

Advertisement

डिग्गी में मिली लाश, मामा के बेटे फरार

ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. एसपी सत्यनारायण प्रजापति, अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह, सीओ और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और वारदात की पड़ताल शुरू की. इसके बाद पुलिस ने कार की डिग्गी खोली, जहां रवि यादव का शव बरामद हुआ.

​

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, घटना के बाद से रवि के मामा के लड़कों के मोबाइल फोन बंद बताए जा रहे हैं. दोनों के फरार होने की बात सामने आई है. पुलिस को प्रथम दृष्टया उन्हीं पर हत्या का शक है. आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं.

एसपी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि मृतक के मामा के लड़कों के मोबाइल बंद आ रहे हैं और वे फरार हैं. प्रथम दृष्टया उन्हीं पर हत्या की आशंका है. मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

डायल 112 पर मिली थी सूचना

अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह ने बताया कि रविवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे डायल 112 के जरिए मोहम्मदपुर में कार के अंदर शव मिलने की सूचना मिली थी. जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

Advertisement

फिलहाल, पुलिस हत्या की वजह, वारदात में इस्तेमाल किए गए तरीके और आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस जल्द ही हत्याकांड का खुलासा करने का दावा कर रही है.

---- समाप्त ----