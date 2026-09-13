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दो सगे भाइयों की मौत, तीसरे को राहगीर ने देवदूत बनकर बचाया...राजगढ़ के कानरखेड़ी तालाब में दर्दनाक हादसा.

Rajgarh Pond Drowning News: राजगढ़ के कानरखेड़ी तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों आजाद और विजय की मौत. ग्रामीण ज्ञानसिंह मेवाड़े ने बचाई तीसरे बच्चे की जान...

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ग्रामीण की बहादुरी से एक मासूम की बची जान.(Photo:ITG)
ग्रामीण की बहादुरी से एक मासूम की बची जान.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई. हादसा मलावर थाना क्षेत्र के कानरखेड़ी गांव के तालाब में हुआ. मृतक बच्चे सीलखेड़ा गांव के निवासी थे. दोनों की उम्र 10 और 12 साल बताई गई है. हादसे में एक अन्य बच्चा भी डूब गया था, जिसे ग्रामीण ज्ञानसिंह मेवाड़े ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया.

जानकारी के अनुसार, तीनों बच्चे तालाब में नहा रहे थे. इसी दौरान एक बुजुर्ग ने बच्चों को पानी में डूबते देखा और शोर मचाकर मदद के लिए आवाज लगाई.

रास्ते से गुजर रहे ग्रामीण ज्ञानसिंह मेवाड़े ने बच्चों को डूबते देखा तो तत्काल तालाब में छलांग लगा दी. उन्होंने पानी में डुबकी लगाकर तीनों बच्चों को बाहर निकाला. हालांकि, दो बच्चों की जान नहीं बच सकी.

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ग्रामीण ज्ञानसिंह मेवाड़े ने बताया कि बुजुर्ग के चिल्लाने पर उन्होंने बच्चों को डूबते देखा और तुरंत पानी में कूद गए. दो बच्चों को बाहर निकालने के बाद एक बच्चा पानी में डूब गया था. उन्होंने दोबारा पानी में डुबकी लगाकर उसे भी बाहर निकाला. इसके बाद अपनी गाड़ी से बच्चों को ब्यावरा अस्पताल पहुंचाया.

मलावर थाना प्रभारी रत्नेश सिरोठिया ने बताया कि तालाब में नहाने उतरे सीलखेड़ा के नाबालिग बच्चों में 10 वर्षीय आजाद और 12 वर्षीय विजय शामिल थे. दोनों सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई. डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं, तीसरे बच्चे उमंग को ज्ञानसिंह मेवाड़े ने बहादुरी से बचा लिया.

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