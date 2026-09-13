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दिल्ली-NCR में फिर बारिश के आसार, अगले 3 दिन छाए रहेंगे बादल

दिल्ली में अगले तीन दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है.

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राजधानी दिल्ली में अगले तीन दिन बारिश के आसार हैं
राजधानी दिल्ली में अगले तीन दिन बारिश के आसार हैं

दिल्ली में अगले तीन दिनों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 1.3 डिग्री ज्यादा है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया है. सोमवार को अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा.

दिल्ली में हुई 3.4 मिमी बारिश

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राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश भी दर्ज की गई. शनिवार रात 8.30 बजे से रविवार सुबह 8.30 बजे के बीच दिल्ली में 3.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके बावजूद दिन के तापमान में खास गिरावट नहीं आई और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा. शाम 5.30 बजे दिल्ली में सापेक्ष आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी 65 फीसदी दर्ज की गई. बादल और नमी के कारण लोगों को उमस का भी सामना करना पड़ा.

दिल्ली की हवा 'संतोषजनक'

बारिश और मौसमी परिस्थितियों के बीच दिल्ली की हवा फिलहाल 'संतोषजनक' श्रेणी में बनी हुई है. समीर ऐप के मुताबिक रविवार शाम 6 बजे राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 86 दर्ज किया गया.

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों के मुताबिक 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच AQI को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले तीन दिनों तक बादलों और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. हालांकि तापमान में किसी बड़ी गिरावट की फिलहाल संभावना नहीं जताई गई है.

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