scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

36 हजार किलो थाई मछली जब्त, 8 फीट गहरे गड्ढे में जमींदोज; कीमत 32 लाख रुपये से ज्यादा

महाराष्ट्र के नागपुर में पर्यावरण के दुश्मनों पर प्रशासन का बड़ा प्रहार सामने आया है. 5 विभागों की संयुक्त टीम ने चिंचोली में छापा मारकर 36 टन प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली को जब्त किया और उसे 8 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया. देखिए पूरी रिपोर्ट...

Advertisement
X
शकील खान के तालाब से मिली 360 क्विंटल थाई मांगुर.(Photo:ITG)
शकील खान के तालाब से मिली 360 क्विंटल थाई मांगुर.(Photo:ITG)

Maharashtra News: नागपुर में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली पालन के खिलाफ प्रशासन का बड़ा चाबुक चला है. एक बड़े जॉइंट ऑपरेशन में 36 टन यानी 360 क्विंटल मछली को जब्त कर 8 फीट गहरे गड्ढे में वैज्ञानिक तरीके से जमींदोज कर दिया गया.

जिले की पारशिवनी तहसील के चिंचोली (महादुला) सीमा इलाके का यह मामला है. यह पूरी कार्रवाई चिंचोली स्थित शकील खान अब्दुल सलीम खान के मछली पालन तालाब पर की गई. गुरुवार सुबह शुरू हुई यह जब्ती कार्रवाई देर रात तक जारी रही. 

इस अभियान में 5 प्रमुख विभागों मत्स्य व्यवसाय विभाग नागपुर, पारशिवनी पुलिस, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB), महावितरण (MSEDCL) और स्थानीय निकाय संस्थाओं ने एक साथ मिलकर हिस्सा लिया. कार्रवाई के दौरान जप्त की गई 36 टन थाई मांगुर मछली का बाजार मूल्य करीब 32 लाख 40 हजार रुपये बताया जा रहा है. देखें VIDEO:- 

सम्बंधित ख़बरें

Maharashtra Class 6 History Book Row: वैदिक समाज पर क्यों छिड़ा विवाद? जानिए नई और पुरानी किताब का अंतर
वैदिक काल में मांसाहार था या नहीं? इतिहास की नई किताब पर छ‍िड़ी बहस
गर्लफ्रेंड से नजदीकी के शक में हुई वारदात. (Photo: Screengrab)
गर्लफ्रेंड, दोस्त, पार्टी और मर्डर... नागपुर के लव ट्रायंगल की कहानी
maharashtra makes practical marathi mandatory
मुंबई में मराठी न आने पर 1268 टैक्सी ड्राइवरों को नोटिस
BJP ने दावा किया कि राहुल के कार्यक्र में शामिल होने के लिए Gen-Z इन्फ्लुएंसर्स को मिल रहे 25 हजार रुपये (Photo: PTI)
'Gen-Z को ₹25,000 देकर बुला रही कांग्रेस', बीजेपी का राहुल पर हमला
Maharashtra Marathi mandatory Mumbai
महाराष्ट्र में 1200 से ज्यादा ऑटो-टैक्सी चालकों को नोटिस, मराठी न आने पर एक्शन

क्यों खतरनाक है थाई मांगुर?
भारत सरकार और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने थाई मांगुर मछली के पालन और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है. यह मछली पर्यावरण, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब Ecosystem और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक मानी जाती है.

Advertisement

यह मछली गंदे पानी में भी तेजी से पनपती है और मांसाहारी होती है. इसमें भारी धातुएं और हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा रहता है. यह तालाब की अन्य देशी मछलियों और जलीय जीवों को खाकर खत्म कर देती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'मनमोहन सिंह जैसा ‘इकोनॉमिक ब्रेन’ नहीं', चिदंबरम ने गिनाईं अर्थव्यवस्था की चुनौतियां |
    36 हजार किलो थाई मछली जब्त, 8 फीट गहरे गड्ढे में जमींदोज; कीमत 32 लाख रुपये से ज्यादा |
    Tata Punch से Harrier तक सस्ते में खरीदने का मौका, 10 दिनों के बाद बढ़ जाएंगी कीमत |
    7 Dogs Review: रफ्तार के तूफान पर सवार सलमान-संजय, एक्शन में दम पर कहानी में गहराई कम |
    ₹2 लाख, पिस्टल और चोरी की बाइक... नदवा के मौलाना की हत्या की साजिश नाकाम, 2 शूटर समेत 6 गिरफ्तार |
    Exclusive: 'सुरक्षाबलों पर सवाल उठा रही कांग्रेस, राहुल गांधी संजीदा नहीं', स्मृति ईरानी का निशाना |
    एयर इंडिया के 'झूमते' पायलट ने यात्रियों में कैसे मचा दी खलबली, देखें सो सॉरी |
    34% त‍क बिखर सकता है ये दिग्‍गज स्‍टॉक, ब्रोकरेज ने घटाया टारगेट |
    जेल में इमरान खान से अमानवीय व्यवहार का बहन ने लगाया आरोप |
    PDA का P पिछड़ा से पंडित हुआ, कभी पाकिस्तान कर देंगे, CM योगी का अखिलेश पर तंज
    Advertisement