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34% त‍क बिखर सकता है ये दिग्‍गज स्‍टॉक, ब्रोकरेज ने घटाया टारगेट

एसबीआई की एक कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया है. आशंका है कि ये शेयर कमाई मॉडल को खो सकता है और उसके शेयरों में 34 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है.

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एसबीआई के इस शेयर में गिरावट की आशंका. (Photo: ITG)
एसबीआई के इस शेयर में गिरावट की आशंका. (Photo: ITG)

SBI के एक शेयर को लेकर ब्रोकरेज ने टारगेट घटा दिया है, जिस कारण इसके शेयरों में 21 अगस्‍त को गिरावट देखने को मिली. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टी ने जिस शेयर पर टारगेट घटाया है, उसका नाम SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है.

ग्‍लोबल ब्रोकरेज का कहना है कि यह शेयर 34 फीसदी तक टूटकर 610 रुपये से 430 रुपये पर आ सकता है और अपने 'अंडरपरफॉर्म' रेटिंग को बरकरार रखा है. बर्नस्टीन का कहना है कि रिवॉर्ल्‍व लेड क्रेडिट कार्ड मॉडल में बड़ा बदलाव हो रहा है और इस दबाव से कम होने के बहुत कम संभावनाएं हैं. इस मॉडल का मतलब कार्ड बिजनेस से है, जिसमें कस्‍टमर्स पहले बिल कुछ हिस्‍सा चुकाकर बाकी रकम को आगे बढ़ाते रहते हैं और कंपनी को उसके बकाया रकम पर ब्‍याज से कमाई होती है. 

ऐसे में SBI Card के शेयर टूट सकता है, क्‍योंकि यह पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी है. बर्नस्टीन को इसमें  रिवॉल्वर्स-टू-स्पेंड्स रेश्यो में और गिरावट से नुकसान दिखाई दे रहा है. क्रेडिट कार्ड की लागत में सुधार के बावजूद नेट इंटरेस्‍ट मार्जिन और कमाई में बढ़ोतरी पर दबाव बना रह सकता है. ब्रोकरेज ने SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के ईपीएस अनुमानों को घटा दिया है. 

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लगातार गिर रहा ये शेयर 
पिछले छह महीने में इस स्टॉक में 17 फीसदी की गिरावट हुई है. मार्केट कैप की लिहाज से देखा जाए तो यह 61700 करोड़ रुपये से ज्यादा है और इसका फेस वैल्‍यू 10 रुपये है. यह BSE 200 इंडेक्‍स का हिस्‍सा है. एक साल के दौरान इस शेयर में 24 फीसदी की गिरावट आई है. कंपनी में जून 2026 के आखिर तक प्रमोटर्स के पास 68.86 प्रतिशत हिस्सेदारी थी. 

कैसे रही है वित्तीय स्थिति? 
कंपनी का अप्रैल-जून 2026 तिमाही में स्टैंडअलोन बेसिस पर रेवेन्यू 5,040.55 करोड़ रुपये रहा है. वहीं नेट प्रॉफिट 664.44 करोड़ रुपये हुआ है. पूरे वित्त वर्ष 2026 के दौरान स्टैंडअलोन रेवेन्यू 19,899.63 करोड़ रुपये और शुद्ध मुनाफा 2,166.71 करोड़ रुपये देखा गया है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

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