₹2 लाख, पिस्टल और चोरी की बाइक... नदवा के मौलाना की हत्या की साजिश नाकाम, 2 शूटर समेत 6 गिरफ्तार

लखनऊ में नदवा के मौलाना इरफान अहमद रिजवी की हत्या की साजिश का हजरतगंज पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो शूटर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि मौलाना की हत्या के लिए भाड़े के शूटरों को ₹2 लाख की रकम, पिस्टल और चोरी की बाइक उपलब्ध कराई गई थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी करीब एक महीने से वारदात को अंजाम देने के मौके की तलाश में थे.

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पुलिस जांच में सामने आया कि मौलाना इरफान अहमद रिजवी की हत्या की साजिश मदरसे और उससे जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने के इरादे से रची गई थी. आरोप है कि मौलाना के करीबी और मदरसे के मैनेजर बिलाल हाशमी ने हत्या की योजना तैयार की. उसके साथ दो वकील सोहेल अहमद सिद्दीकी और फरहान अहमद सिद्दीकी भी इस साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं.

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बताया गया है कि मौलाना की हत्या के बाद दो मदरसों और करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की योजना थी. इसके लिए भाड़े के शूटरों को तैयार किया गया. पुलिस ने जब शूटरों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की तो पूरी साजिश की परतें खुलती चली गईं. इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस ने साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया.

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चोरी की बाइक और पिस्टल लेकर पहुंचे थे शूटर

हजरतगंज पुलिस ने मौलाना की हत्या के इरादे से पहुंचे दो शूटर मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जमील को चोरी की बाइक और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था. दोनों संदिग्धों की गतिविधियों पर पुलिस को शक हुआ था. पूछताछ के दौरान उन्होंने हत्या की कथित योजना और इसके पीछे शामिल लोगों के बारे में अहम जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक, दोनों शूटरों को मौलाना की हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी. इसके लिए उन्हें ₹2 लाख देने की बात तय हुई थी. आरोपियों के पास वारदात के लिए हथियार और चोरी की बाइक भी पहुंचाई गई थी. जांच में यह भी सामने आया कि दोनों करीब एक महीने से मौलाना को निशाना बनाने की कोशिश में घूम रहे थे.

शूटरों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कथित मुख्य साजिशकर्ता बिलाल हाशमी तक पहुंच बनाई. इसके अलावा शूटरों को उपलब्ध कराने और पूरी योजना में भूमिका निभाने के आरोप में अमन कुरेशी को भी गिरफ्तार किया गया. इसके बाद दो वकीलों सोहेल अहमद सिद्दीकी और फरहान अहमद सिद्दीकी को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और गिरफ्तारी की.

मदरसे और करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे की थी योजना

पुलिस के अनुसार, बिलाल हाशमी मौलाना इरफान अहमद रिजवी का करीबी होने के साथ मदरसे का मैनेजर भी था. आरोप है कि इसी करीबी का फायदा उठाकर उसने मौलाना को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. कथित साजिश में वकीलों को भी शामिल किया गया, ताकि हत्या के बाद संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.

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जांच में पुलिस को पता चला कि मौलाना की हत्या के बाद दो मदरसों और करोड़ों रुपये की संपत्ति पर कब्जा करने का प्लान था. इसी उद्देश्य से शूटरों को सुपारी देकर तैयार किया गया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरी योजना में आरोपियों की भूमिका कितनी गहरी थी और संपत्तियों से जुड़े विवाद का वास्तविक स्वरूप क्या है.

हजरतगंज पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले में बरामद पिस्टल, चोरी की बाइक और अन्य साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है. मौलाना की हत्या की कथित साजिश सामने आने के बाद पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है.

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