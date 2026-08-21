scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

₹2 लाख, पिस्टल और चोरी की बाइक... नदवा के मौलाना की हत्या की साजिश नाकाम, 2 शूटर समेत 6 गिरफ्तार

लखनऊ में नदवा के मौलाना इरफान अहमद रिजवी की हत्या की साजिश का हजरतगंज पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने दो शूटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि मदरसे और करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे के लिए मौलाना की हत्या की सुपारी ₹2 लाख में दी गई थी. शूटरों के पास पिस्टल और चोरी की बाइक भी मिली है.

Advertisement
X
मदरसे और करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे की थी योजना.(Photo: Screengrab)
मदरसे और करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे की थी योजना.(Photo: Screengrab)

लखनऊ में नदवा के मौलाना इरफान अहमद रिजवी की हत्या की साजिश का हजरतगंज पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो शूटर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि मौलाना की हत्या के लिए भाड़े के शूटरों को ₹2 लाख की रकम, पिस्टल और चोरी की बाइक उपलब्ध कराई गई थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी करीब एक महीने से वारदात को अंजाम देने के मौके की तलाश में थे.

पुलिस जांच में सामने आया कि मौलाना इरफान अहमद रिजवी की हत्या की साजिश मदरसे और उससे जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने के इरादे से रची गई थी. आरोप है कि मौलाना के करीबी और मदरसे के मैनेजर बिलाल हाशमी ने हत्या की योजना तैयार की. उसके साथ दो वकील सोहेल अहमद सिद्दीकी और फरहान अहमद सिद्दीकी भी इस साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लखनऊ हत्याकांड में नया मोड़: डरपोक था मानस बाजपेई या साइको किलर? मामा और साली के दावों से उलझी मिस्ट्री

सम्बंधित ख़बरें

Reaction of Divya's sister and Manas's maternal uncle (Photo: ITG)
लखनऊ हत्याकांड: डरपोक था मानस या साइको किलर? उलझी मिस्ट्री
After murdering wife Divya Manas shot sister and himself (Photo: ITG)
लखनऊ में दिव्या मिश्रा के कत्ल की कहानी, चश्मदीद की जुबानी
Lucknow Divya Mishra killed by Husbnad Manas
बैंककर्मी द‍िव्‍या म‍िश्रा को पत‍ि ने मारी गोली, वारदात CCTV में कैद
Meerut SSP Avinash Pandey
थप्पड़बाज SSP अविनाश पांडेय शंटिंग में, योगी सरकार ने हटाकर दिया बड़ा संदेश
MLA Jai Devi and her husband, former minister Kaushal Kishore (Photo: Screengrab)
'न अगरबत्ती जलाने दी, न नारियल फोड़ने दिया', मंदिर में MLA का अपमान

बताया गया है कि मौलाना की हत्या के बाद दो मदरसों और करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की योजना थी. इसके लिए भाड़े के शूटरों को तैयार किया गया. पुलिस ने जब शूटरों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की तो पूरी साजिश की परतें खुलती चली गईं. इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस ने साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

चोरी की बाइक और पिस्टल लेकर पहुंचे थे शूटर

हजरतगंज पुलिस ने मौलाना की हत्या के इरादे से पहुंचे दो शूटर मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जमील को चोरी की बाइक और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था. दोनों संदिग्धों की गतिविधियों पर पुलिस को शक हुआ था. पूछताछ के दौरान उन्होंने हत्या की कथित योजना और इसके पीछे शामिल लोगों के बारे में अहम जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक, दोनों शूटरों को मौलाना की हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी. इसके लिए उन्हें ₹2 लाख देने की बात तय हुई थी. आरोपियों के पास वारदात के लिए हथियार और चोरी की बाइक भी पहुंचाई गई थी. जांच में यह भी सामने आया कि दोनों करीब एक महीने से मौलाना को निशाना बनाने की कोशिश में घूम रहे थे.

शूटरों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कथित मुख्य साजिशकर्ता बिलाल हाशमी तक पहुंच बनाई. इसके अलावा शूटरों को उपलब्ध कराने और पूरी योजना में भूमिका निभाने के आरोप में अमन कुरेशी को भी गिरफ्तार किया गया. इसके बाद दो वकीलों सोहेल अहमद सिद्दीकी और फरहान अहमद सिद्दीकी को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और गिरफ्तारी की.

मदरसे और करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे की थी योजना

पुलिस के अनुसार, बिलाल हाशमी मौलाना इरफान अहमद रिजवी का करीबी होने के साथ मदरसे का मैनेजर भी था. आरोप है कि इसी करीबी का फायदा उठाकर उसने मौलाना को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. कथित साजिश में वकीलों को भी शामिल किया गया, ताकि हत्या के बाद संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.

Advertisement

जांच में पुलिस को पता चला कि मौलाना की हत्या के बाद दो मदरसों और करोड़ों रुपये की संपत्ति पर कब्जा करने का प्लान था. इसी उद्देश्य से शूटरों को सुपारी देकर तैयार किया गया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरी योजना में आरोपियों की भूमिका कितनी गहरी थी और संपत्तियों से जुड़े विवाद का वास्तविक स्वरूप क्या है.

हजरतगंज पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले में बरामद पिस्टल, चोरी की बाइक और अन्य साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है. मौलाना की हत्या की कथित साजिश सामने आने के बाद पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'झूमते' एयर इंडिया के पायलट ने यात्रियों में कैसे मचा दी खलबली, देखें सो सॉरी |
    34% त‍क बिखर सकता है ये दिग्‍गज स्‍टॉक, ब्रोकरेज ने घटाया टारगेट |
    जेल में इमरान खान से अमानवीय व्यवहार का बहन ने लगाया आरोप |
    PDA का P पिछड़ा से पंडित हुआ, कभी पाकिस्तान कर देंगे, CM योगी का अखिलेश पर तंज |
    'वायरल भाभी' संग पवन सिंह का रोमांस! 2 बच्चों की मां को बांहों में लिया, साथ में लगाए ठुमके |
    Women Mental Health : महिलाओं में मेंटल स्ट्रेस के लक्षण होते हैं पुरुषों से अलग, ये 3 समस्याएं जरूर आती हैं नजर |
    Jaya Kishori Skincare: महंगा फेशियल नहीं, ठंडी दही में ये 2 चीज मिलाकर लगाती हैं जया किशोरी, झुर्रियां और फाइन लाइंस रहेंगी दूर |
    'नेगेटिव एनर्जी' का डर दिखाकर युवती से मांगी नग्न तस्वीरें, हैरान कर देगी आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर की करतूत |
    हेलीकॉप्टर इतना नीचे उड़ रहा था कि हवा से उड़ा चाय का ठेला, बाइक से गिरे लोग, फटे होर्डिंग, झांसी में VIDEO वायरल |
    क्या आपके फोन पर 5G चलता है? भारत 6G की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब भी 4G फोन खरीदना फायदे का सौदा
    Advertisement