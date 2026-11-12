छेड़छाड़ करने वाले से भिड़ी युवती, चप्पल मारी, आरोपी ने चलती लोकल ट्रेन के नीचे धकेला, पीड़िता का कटा हाथ

महाराष्ट्र में मुंबई की लोकल ट्रेन में एक युवती के साथ ऐसी घटना हुई, जिसने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, ट्रेन में एक व्यक्ति ने 20 साल की युवती के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की. युवती ने इसका विरोध किया और स्टेशन पर उतरकर उससे जवाब मांगा. इस पर आरोपी ने उसे चलती लोकल ट्रेन के नीचे धक्का दे दिया.

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ट्रेन की चपेट में आने से युवती का बायां हाथ कोहनी के पास से कट गया. उसके सिर में भी चोट आई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

यह घटना 4 नवंबर को महाराष्ट्र के नायगांव रेलवे स्टेशन पर हुई. मामला आज गुरुवार को सामने आया है. घायल युवती नायगांव ईस्ट में रहती है. वह गोरेगांव में अपनी बहन से मिलने गई थी. वहां से वह बोरीवली होते हुए लोकल ट्रेन से घर लौट रही थी.

ट्रेन में छेड़छाड़, स्टेशन पर आरोपी से भिड़ी युवती

पुलिस ने बताया कि, 4 नवंबर की शाम करीब 7:15 बजे लोकल ट्रेन में एक यात्री ने युवती के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की. पीड़िता ने इसका विरोध किया. जब ट्रेन नायगांव स्टेशन पहुंची तो वह प्लेटफॉर्म पर उतर गई. उसने आरोपी से छेड़छाड़ को लेकर जवाब मांगा.

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इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि युवती ने गुस्से में आरोपी पर अपनी चप्पल फेंक दी. इसके जवाब में आरोपी ने भी उस पर चप्पल फेंकी. इसके बाद उसने पीड़िता को जोर से धक्का दे दिया.

चलती ट्रेन के नीचे गिरी, कट गया बायां हाथ

धक्का लगने से सोफिया रेलवे के दो डिब्बों के बीच की जगह से पटरी पर गिर गई. इसी दौरान लोकल ट्रेन चलने लगी. वह तुरंत प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं चढ़ सकी. ट्रेन का पहिया उसके बाएं हाथ के ऊपर से गुजर गया. इससे उसका हाथ कोहनी के पास से कट गया.

इस हादसे में सोफिया के सिर में भी चोट आई. उसे 16 टांके लगाने पड़े. फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक, युवती की हालत को देखते हुए उसका इलाज जारी है.

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की. उसकी पहचान के लिए रेलवे स्टेशन और आसपास की जगहों के CCTV फुटेज खंगाले गए. कई जगहों के कैमरों की जांच की गई. तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे 9 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया.

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वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणपत तुंबाडा ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. इस मामले में भायंदर रेलवे पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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