Uttar Pradesh News: पीलीभीत जिले के बीसलपुर स्थित मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी राहुल कश्यप की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह घटना उस समय हुई जब वह उत्तराखंड के किच्छा में ड्यूटी पर जा रहे थे. रास्ते में अचानक एक काला सांप उनके पैरों से लिपट गया, जिससे वह घबरा गए और ईंट से वार कर सांप को भगाया. सांप के जाने के थोड़ी देर बाद राहुल की तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश होकर गिर पड़े. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और सांप काटने से इनकार किया.

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काला सांप लिपटते ही घबरा गए थे राहुल

जानकारी के मुताबिक, राहुल कश्यप किच्छा में ड्यूटी पर जाने के लिए निकले थे. इसी दौरान एक काला सांप उनके पैरों से लिपट गया. अचानक सांप के लिपटने से राहुल बेहद घबरा गए। खुद को बचाने और सांप को भगाने के लिए उन्होंने ईंट से वार भी किया, लेकिन काला सांप वहां से निकल गया.

तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में मौत

सांप के जाने के कुछ ही देर बाद राहुल की हालत अचानक खराब हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. आसपास के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद राहुल को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से घर में मातम पसरा है.

डॉक्टरों का इनकार, वजह पर गहराया सस्पेंस

परिजनों के अनुसार, अस्पताल में डॉक्टरों ने साफ कहा कि राहुल को सांप ने नहीं काटा था. सर्पदंश से मौत न होने की बात सामने आने के बाद अब यह सवाल बना है कि सांप के लिपटने के तुरंत बाद उनकी मौत कैसे हुई. मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है.

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बीसलपुर में अंतिम संस्कार, परिवार में शोक

राहुल का शव बीसलपुर स्थित उनके पैतृक आवास लाया गया, जहां परिवार में चीख-पुकार मच गई. मोहल्ले में भी शोक की लहर दौड़ गई. बीती शाम गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. आशंका जताई जा रही है कि सांप काटने की आशंका में घबराहट से राहुल की मौत हुई होगी.

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