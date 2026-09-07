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McDonald's के इंटर्न ने कर दिया खेला... पोस्ट वायरल हुआ तो कंपनी ने दी सफाई

मैकडॉनल्ड्स इंडिया के नाम से वायरल एक पोस्ट में खुद को इंटर्न बताने वाले शख्स ने अपने बॉस अमित जोशी पर महीनों से सैलरी न देने का आरोप लगाया. कंपनी ने इससे कोई संबंध होने से इनकार करते हुए पोस्ट को पूरी तरह फर्जी बताया और लोगों से अपुष्ट जानकारी न फैलाने की अपील की.

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McDonald's के एक्स पर इंटर्न ने सैलरी वाली पोस्ट कर दी. (Photo- Screengrab)
McDonald's के एक्स पर इंटर्न ने सैलरी वाली पोस्ट कर दी. (Photo- Screengrab)

McDonald's India के नाम से सोशल मीडिया पर सामने आए एक पोस्ट ने रविवार को हलचल मचा दी. 6 सितंबर को कुछ समय के लिए दिखाई दिए इस पोस्ट में खुद को कंपनी का इंटर्न बताने वाले एक शख्स ने अपने बॉस अमित जोशी पर कई महीनों से सैलरी नहीं देने का आरोप लगाया. पोस्ट में दावा किया गया कि दिसंबर 2025 से उसे भुगतान नहीं किया गया. इसके चलते उसे दो अतिरिक्त नौकरियां करनी पड़ीं.

अब इस मामले में McDonald's India ने पोस्ट को पूरी तरह फर्जी बताया है. कंपनी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट उसके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से कभी प्रकाशित नहीं किया गया. कंपनी के मुताबिक, वायरल तस्वीर में कई ऐसी विसंगतियां हैं, जिनसे पता चलता है कि कंटेंट तैयार करके फैलाया गया है.

यह भी पढ़ें: हल्दीराम की मार्केट वैल्यू 90 हजार करोड़, मैकडॉनल्ड्स-डॉमिनोज को पछाड़ा

पोस्ट में क्या किया गया था दावा

अब डिलीट हो चुके पोस्ट में एक व्यक्ति की तस्वीर भी थी, जिसकी पहचान अमित जोशी के तौर पर बताई गई थी. पोस्ट में दावा किया गया, "मैं McDonald's India में इंटर्न हूं. मेरे बॉस अमित जोशी ने महीनों से मुझे सैलरी नहीं दी है, जिसकी वजह से मुझे दो अतिरिक्त नौकरियां करनी पड़ रही हैं."

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पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि संबंधित व्यक्ति McDonald's के कई एशियन अकाउंट्स संभाल रहा था, लेकिन उसे दिसंबर 2025 से सैलरी नहीं मिली थी. इन गंभीर आरोपों के बाद पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा.

कंपनी ने बताया फर्जी

हालांकि, पोस्ट के पीछे मौजूद व्यक्ति की पहचान अब तक स्थापित नहीं हुई है. अमित जोशी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाने से 49 लोग बीमार, एक की मौत

McDonald's India (West & South) ने वायरल पोस्ट से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया. कंपनी ने कहा कि पोस्ट उसके ब्रांड नाम का गलत इस्तेमाल करता है और उसके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं किया गया था.

कंपनी ने लोगों से अपील की कि वे इस अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और इसे आगे शेयर करने से बचें. मूल पोस्ट डिलीट हो चुका है, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट अब भी सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं. फिलहाल सैलरी से जुड़े आरोपों या पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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