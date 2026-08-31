scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी, मनोज जरांगे का मुंबई में प्रदर्शन का ऐलान

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल तीन दिन से भूख हड़ताल पर हैं. उनकी मांग है मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र दिए जाएं ताकि वो ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा सकें. उन्होंने मांगे पूरी न होने पर 12 सितंबर से मुंबई में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

Advertisement
X
मनोज जरांगे अपनी मांगों को लेकर तीन दिन से भूख हड़ताल पर हैं. (Photo- ITGD)
मनोज जरांगे अपनी मांगों को लेकर तीन दिन से भूख हड़ताल पर हैं. (Photo- ITGD)

महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. मराठा समुदाय के प्रमुख चेहरा मनोज जरांगे पाटिल अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में उनके अनशन का आज तीसरा दिन है.

पिछले तीन सालों के दौरान मनोज जरांगे का ये 11वां आंदोलन है. मनोज जरांगे की मुख्य मांग मराठा समुदाय को 'कुणबी' प्रमाण पत्र देने की है, ताकि उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण आसानी से मिल सके.

इस बीच, राज्य सरकार की मराठा आरक्षण उपसमिति के सदस्य जरांगे की मांगों पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही उनसे बातचीत करने की तैयारी में हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Bombay HC Continues Ban On Old Monk
Old Monk को बॉम्बे HC से भी झटका, महाराष्ट्र में बिक्री पर लगी रहेगी रोक
maharashtra mother ramabai
47 की उम्र में चप्पल हाथ में ले नंगे पैर मैराथन जीती मां
Mother ran barefoot in Ambajogai for her daughter's education; won the marathon race
बेटियों की पढ़ाई के लिए नंगे पैर दौड़ी 47 साल की मां, मैराथन जीती, मिले 3 हजार, Video
delhi voter list revision sir survey
महाराष्ट्र-दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना नाम
Maharashtra-Delhi SIR Draft list
महाराष्ट्र-दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, लाखों नाम कटे

क्या हैं जरांगे पाटिल की प्रमुख मांगे?

मनोज जरांगे ने सरकार के सामने तीन शर्तें रखी हैं:

  1. 58 लाख नामों की लिस्ट सार्वजनिक हो: जस्टिस संदीप शिंदे समिति के खोजे गए 58 लाख दस्तावेजों के आधार पर पात्र लोगों के नाम ग्राम पंचायतों के बाहर चस्पा किए जाएं और उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएं.
  2. वैधता की जिम्मेदारी सरकार की: जारी किए जाने वाले सभी कुणबी प्रमाण पत्रों की वैधता तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार खुद ले.
  3. रद्द प्रमाण पत्र हों बहाल: शिंदे समिति के खोजे गए दस्तावेजों के आधार पर जारी जिन ओबीसी प्रमाण पत्रों को हाल के दिनों में रद्द किया गया है, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए और उनका लाभ रोका न जाए.

58 लाख दस्तावेजों का पूरा गणित

Advertisement

मुंबई में हुए पिछले आंदोलन के बाद सरकार ने हैदराबाद गजट लागू करने का आदेश दिया था. इसके तहत मराठा-कुणबी और कुणबी-मराठा रिकॉर्ड तलाशने के लिए जस्टिस संदीप शिंदे के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी. सरकार के मुताबिक, समिति ने अब तक 58 लाख दस्तावेज खोज निकाले हैं.

हालांकि, इन दस्तावेजों को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है. जरांगे पाटिल का दावा है कि ये सभी 58 लाख दस्तावेज पूरी तरह से नए हैं. वहीं, सरकार की ओर से अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि इसमें 1967 से लेकर अब तक जारी किए गए पुराने दस्तावेज भी शामिल हैं या नहीं.

12 सितंबर से मुंबई में प्रदर्शन की चेतावनी 

अनशन के बीच मनोज जरांगे ने एक बार फिर मुंबई के आजाद मैदान में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने समर्थकों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी आंदोलक 12 सितंबर 2026 से पहले मुंबई पहुंच जाएं और वहां अपने रिश्तेदारों या परिचितों के यहां ठहरें.

उन्होंने अपील की कि जब तक वो खुद मुंबई नहीं पहुंच जाते, तब तक कोई भी समर्थक सीधे आजाद मैदान या मुख्यमंत्री आवास की तरफ नहीं जाएगा और न ही सड़कों पर उतरेगा.

एकनाथ शिंदे और सांसद संजय जाधव पर साधा निशाना

Advertisement

इससे पहले, परभणी में शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद संजय जाधव के आयोजित किसानों की जनसभा का जरांगे ने कड़ा विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि जब मराठा समाज अपनी मांगों के लिए अनशन कर रहा है, तब ऐसी राजनीतिक जनसभाएं बुलाने का कोई मतलब नहीं है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, अब मराठा समाज को भी मिलेंगी ओबीसी की तरह सभी शैक्षणिक सुविधाएं

जरांगे ने सभा में एकनाथ शिंदे के आने पर खुद परभणी जाने की चेतावनी दी थी. हालांकि, बाद में उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया, लेकिन सांसद जाधव का राजनीतिक करियर खत्म करने की चेतावनी देते हुए शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    छात्रों के खाते में आएंगे 25-25 हजार रुपये... 1 सितंबर को CM मोहन यादव देंगे लैपटॉप की सौगात |
    चिराग पासवान की शादी पर मां रीना का दिलचस्प जवाब, सुनकर मुस्कुरा दिए केंद्रीय मंत्री |
    How to Get Glowing Skin: 45 में लगेंगी 25 की, मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाएं आलू का रस, झुर्रियों और ढीली स्किन की होगी छुट्टी |
    शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी के खिलाफ FIR, दलित वोट पर घमासान, अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    पोर्न ऐप के नाम पर साइबर ठगी का नया पैंतरा! MHA की चेतावनी इन ऐप्स से रहें सावधान |
    'CJP प्रोटेस्ट के पीछे बाहरी मुल्कों की फंडिंग', मुकेश खन्ना का बड़ा आरोप |
    नेपाल की अंधेरी सुरंगों में बड़ा अभियान, जीवन की तलाश जारी, देखें विशेष |
    पतंग लूटने दौड़ा 10 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, 50-55 फीट गहराई में फंसा... अलवर में बड़ा हादसा |
    लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, अर्जेंटीना के लिए अब नहीं खेलेंगे |
    अमेरिका में 'किलिंग फील्ड्स'... जहां लड़कियों को मारकर फेंक जाते थे, दशकों बाद खुल रहा राज
    Advertisement