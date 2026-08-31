छात्रों के खाते में आएंगे 25-25 हजार रुपये... 1 सितंबर को CM मोहन यादव देंगे लैपटॉप की सौगात

मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों का आधुनिक तकनीक और डिजिटल शिक्षा से जुड़ने का सपना अब साकार होने जा रहा है. राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव 1 सितंबर को प्रदेश के लगभग 1 लाख 22 हजार मेधावी छात्रों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित (Transfer) करेंगे. यह राज्यस्तरीय कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा.

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मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित करने और उन्हें डिजिटल संसाधनों से जोड़ने के उद्देश्य से 'प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना' चलाई जा रही है.

इस योजना के तहत कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया गया है. हर पात्र विद्यार्थी को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी. इस वर्ष सरकार द्वारा कुल 304 करोड़ 98 लाख 50 हजार रुपये की राशि 1.22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में भेजी जा रही है.

डिजिटल पढ़ाई और ई-लर्निंग को मिलेगा संबल



प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

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लैपटॉप मिलने के बाद छात्र ऑनलाइन पढ़ाई, ई-लर्निंग, डिजिटल पाठ्य सामग्री, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अन्य तकनीकी संसाधनों का सुगमता से उपयोग कर सकेंगे.

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