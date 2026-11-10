scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा मनाने की मांग खारिज, बॉम्बे HC ने कहा- भारत अलग-अलग धर्मों का देश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा उत्सव मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता से जुड़े नियमों के अधीन है. पुलिस ने पहले ही मंच बनाने और आयोजन की अनुमति नहीं दी थी.

Advertisement
X
आयोजकों ने 15-16 नवंबर को चौपाटी पर छठ मनाने की अनुमति मांगी थी. (Photo- Pexels)
आयोजकों ने 15-16 नवंबर को चौपाटी पर छठ मनाने की अनुमति मांगी थी. (Photo- Pexels)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 और 16 नवंबर को गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा उत्सव मनाने की अनुमति मांगने वाली 'मिथिला छठ पूजा संघ' की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत के मुताबिक भले ही भारत विविध आस्थाओं का देश है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता से जुड़े नियमों और नियंत्रण के अधीन है.

दरअसल डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने चौपाटी पर मंच बनाने और धार्मिक कार्यक्रम के लिए इंतजाम करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके याचिका में पुलिस के इसी फैसले को चुनौती दी गई थी.  

17 सितंबर 2026 के अपने पत्र में पुलिस ने आयोजकों को बताया था कि गिरगांव चौपाटी के प्रबंधन के लिए हाई कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है. 

इस समिति ने निर्देश दिए थे कि चौपाटी पर गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस के अलावा किसी दूसरे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी. दूसरे आयोजनों के लिए सभी संबंधित विभागों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है.

सम्बंधित ख़बरें

congress satej patil gokul milk union election victory mahayuti defeat four key reasons kolhapur politics
महाराष्ट्र में गोकुल दूध संघ को पर घमासान, सतेज पाटील ने निकाला मोर्चा
दोनों गढ़चिरौली के निजी स्कूल में थे टीचर.(Photo:ITG)
दिवाली के दिन पति-पत्नी ने एक साथ लगाई फांसी, अगस्त में हुई थी शादी
पटाखों से बढ़ी आग की घटनाएं तो BMC ने लिया बड़ा फैसला
Nagpur Woman Accuses Daughter-in-Law
बहू ने सास के गहने चुराए, बेचकर खरीद लिया iPhone, ऐसे हुआ खुलासा
mumbai firecracker ban
मुंबई में अब नहीं जला पाएंगे रॉकेट और हवाई पटाखे, BMC ने लगाया बैन

आयोजकों ने इसके बाद 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक आवेदन देकर अनुमति मांगी थी. अदालत को बताया गया कि ये आवेदन अभी भी लंबित है.

Advertisement

अदालत ने कहा- संविधान देता है अधिकार, लेकिन सीमाएं भी हैं

जस्टिस अद्वैत एम शेठना और जस्टिस रणजीत सिन्हा राजा भोंसले की अवकाशकालीन पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने 21 जून 2018 के 'आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल' मामले में हाई कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया. उस आदेश में कहा गया था कि समुद्र तट पर किसी भी आयोजन या अस्थायी निर्माण की अनुमति से जुड़ी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट की नियुक्त निगरानी समिति को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है.

बेंच ने पाया कि जब याचिकाकर्ता के वकील से पूछा गया कि क्या निगरानी समिति से अनुमति ली गई है या क्या उसे इस याचिका में पक्षकार बनाया गया है, तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था.

'हम अलग-अलग धर्मों का देश...'

अदालत ने कहा, 'हम अलग-अलग धर्मों का देश हैं और संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और नैतिकता के तहत, किसी को भी अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है. इसलिए, चेक्स एंड बैलेंस बनाए गए हैं.'

यह भी पढ़ें: छठ पूजा पर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन! घाटों पर पटाखे, आतिशबाजी और निजी नावों पर बैन

आयोजकों ने वैकल्पिक स्थल का निर्देश देने की भी मांग की थी, हालांकि बेंच ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत मौजूद दूसरे विकल्पों को अपनाने के लिए स्वतंत्र है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Arthik Rashifal 10 नवंबर 2026: तुला राशि वालों की बढ़ेगी कमाई, जानें सभी 12 राशियों का हाल |
    गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा मनाने की मांग खारिज, बॉम्बे HC ने कहा- भारत अलग-अलग धर्मों का देश |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 नवंबर 2026: आज 10 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 10 नवंबर 2026 मीन राशिफल: भाग्य देगा पूरा साथ, नौकरी-व्यापार में मिलेगी तरक्की |
    आज 10 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते, मान-सम्मान में भी होगी वृद्धि |
    आज 10 नवंबर 2026 मकर राशिफल: धन लाभ के खुलेंगे नए रास्ते, करियर में भी मिलेगी बड़ी सफलता |
    आज 10 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आज उधार देने की न करें गलती, कारोबार में धोखे का भी खतरा |
    आज 10 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आज मेहनत लाएगी रंग, कारोबार में मिलेगी नई पहचान |
    आज 10 नवंबर 2026 तुला राशिफल: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, रिश्ते भी संवरेंगे |
    आज 10 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: आज कारोबार में होगा मुनाफा, रिश्तों में भी बढ़ेगी मिठास!
    Advertisement