आज 10 नवंबर 2026 मकर राशिफल: धन लाभ के खुलेंगे नए रास्ते, करियर में भी मिलेगी बड़ी सफलता

आर्थिक वार्ताएं आगे बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति मित्र व समकक्ष मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन से प्रसन्न रहेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. तेजी की कोशिश बनाए रखेंगे. कामकाज में सहकार बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी.

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नौकरी व्यवसाय- आर्थिक क्षेत्र में सूझबूझ व साहस से आगे बढ़ेंगे. कामकाजी मामलों में उत्साह रखेंगे. कार्यक्षेत्र में उम्दा स्थिति रहेगी. धर्मपालन बनाए रहें. अपेक्षित उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ के अवसर बनेंगे. उद्योग व्यापार में प्रभाव बना रहेगा. वाणिज्यिक कार्य साधेंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बल पाएंगे. विभिन्न कार्यों में सहजता रहेगी. बड़ों का समर्थन रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सहजता बढ़़ाएंगे. हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. निसंकोच गति बनाए रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हित साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. शैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना बढ़ेगी.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तेजी बनाए रखें.



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शुभ अंक : 4, 8 और 9

शुभ रंग : गुड़ के समान

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