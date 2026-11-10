आज 10 नवंबर 2026 तुला राशिफल: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, रिश्ते भी संवरेंगे

घर परिवार में सुख बढ़ेगा. आसपास उत्सव का माहौल बना रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. करीबी लोगों में मदद की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन व उत्साह से काम लेंगे. बड़ों का आदर करेंगे. सबका सम्मान बनाए रखेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. निजी मामले सुखकर रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव बढ़ा हुआ रहेगा. करीबियों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत कार्यों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- वित्तीय विषयों में गति आएगी. अनुकूलन बनाए रहेंगे. कामकाजी गति तेज रहेगी. आवश्यक कार्यों में सक्रियता रखेंगे. परिजनों के सहयोग से कार्य करेंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे.

धन संपत्ति- धन संग्रह को बल मिलेगा. आर्थिक विषयों में उच्च प्रस्ताव मिलेंगे. पूंजीगत लाभ बढ़त पर रहेगा. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. विविध प्रयासों में वृदिृध होगी. साज सज्जा बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. चर्चा संवाद में मन की बात कह पाएंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. अतिथिगण का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. अतिथिगण का घर आगमन बना रहेगा. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बनाए रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सूझबूझ व साहस बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. पहल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 4, 6 और 9

शुभ रंग : मैरून

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