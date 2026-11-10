आज 10 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: आज कारोबार में होगा मुनाफा, रिश्तों में भी बढ़ेगी मिठास!

वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. सबके प्रति सहयोग व सहकार की भावना बढ़ेगी. सामाजिक प्रयासों तेजी रखेंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से परस्पर भाइचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता लाएंगे. संवाद में सफलता पाएंगे. सामाजिक गतिविधियों पर जोर रहेगा. उचित समय का इंतजार करेंगे.



नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबार में अपेक्षित स्थिति रहेगी. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

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धन संपत्ति- आर्थिक फैसले साहस से लेंगे. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. संसाधनों में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- सुखकर वातावरण को बनाए रखेंगे. मित्रों व भाई बंधुओं का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. रिश्तों को संवार मिलेगी. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह से भरे रहेंगे. मन की बात रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. परस्पर मदद की भावना रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. रणनीतिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे. दिनचर्या नियमित रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सक्रियता बनाए रखें.

शुभ अंक : 1, 4, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

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