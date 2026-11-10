scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 10 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: आज कारोबार में होगा मुनाफा, रिश्तों में भी बढ़ेगी मिठास!

Aaj ka Kanya Rashifal 10 November 2026, Virgo Horoscope Today: स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. विभिन्न कार्यों  में सक्रियता लाएंगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. सबके प्रति सहयोग व सहकार की भावना बढ़ेगी. सामाजिक प्रयासों तेजी रखेंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से परस्पर भाइचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. विभिन्न कार्यों  में सक्रियता लाएंगे. संवाद में सफलता पाएंगे. सामाजिक गतिविधियों पर जोर रहेगा. उचित समय का इंतजार करेंगे.
 
नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबार में अपेक्षित स्थिति रहेगी. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक फैसले साहस से लेंगे. परंपरागत कार्यों  को आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. संसाधनों में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- सुखकर वातावरण को बनाए रखेंगे. मित्रों व भाई बंधुओं का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. रिश्तों को संवार मिलेगी. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह से भरे रहेंगे. मन की बात रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. परस्पर मदद की भावना रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. रणनीतिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे. दिनचर्या नियमित रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

करियर-कारोबार में मिलेगी तरक्की, धन लाभ के योग
कन्या राशि वालों के लिए आज धन लाभ का योग है, व्यापार में तेजी आएगी
उत्साह से भरे रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा
कन्या राशि वाले आज झगड़े से बचें, जानें व्यापार में कैसी रहेगी स्थिति
कन्या राशि वालों के लिए आज प्रॉपर्टी खरीदने का योग है, जानें कैसी रहेगी सेहत

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सक्रियता बनाए रखें.

शुभ अंक : 1, 4, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 10 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: आज कारोबार में होगा मुनाफा, रिश्तों में भी बढ़ेगी मिठास! |
    आज 10 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: आज करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, धन लाभ के भी बनेंगे योग! |
    आज 10 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: करियर में बढ़ेगा मान-सम्मान, खूब मिलेगा पैसा |
    छठ पूजा पर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन! घाटों पर पटाखे, आतिशबाजी और निजी नावों पर बैन |
    आज 10 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज उधार देने से बचें, खर्चों पर भी लगाना होगा लगाम! |
    आज 10 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज पैसों के मामले में होगी चांदी, रिश्तों में भी बढ़ेगा प्यार! |
    आज 10 नवंबर 2026 मेष राशिफल: आज खर्चों पर रखें कंट्रोल, धोखेबाजों से रहें सावधान |
    एक क्लिक में पढ़ें 10 नवंबर 2026, मंगलवार की अहम खबरें |
    Aaj ka Upay 10 November 2026: मनोकामना पूर्ति के लिए गोवर्धन पूजा पर करें ये उपाय
    Advertisement