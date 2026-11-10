आज 10 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आज उधार देने की न करें गलती, कारोबार में धोखे का भी खतरा

बजट के अनुसार कार्य करें. लेनदेन पर नियंत्रण बनाए रखें. विविध कार्यों में सावधानी से आगे बढ़ें. खर्च एवं निवेश के मामले गति लेंगे. वैदेशिक कार्यों में रुचि रखेंगे. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. विवेक व बड़प्पन बनाए रखें. कार्यकारी मामले सक्रिय होंगे. रिश्तों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आर्थिक लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. सबसे समन्वय बना रहेगा. जिद में नहीं आएं.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज पूर्ववत् बना रहेगा. करियर व्यापार में जोखिम लेने से बचें. जिद अहंकार में न आएं. न्यायिक कार्य गति पाएंगे. लिखापढ़ी में चूक न करें. धोखे की आशंका है.

धन संपत्ति- आय की तुलना में खर्च की अधिकता रह सकती है. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें. लापरवाही न करें.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत रिश्तों में विश्वास बढ़ाएंगे. संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. चर्चा में उतावलेपन से बचेंगे. अवसर का इंतजार करें. करीबियों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक सजग रहेंगे. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रहेंगे. स्वास्थ्य संकेतों में लापरवाही न बरतें. मनोबल रखें.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. निरंतरता बनाए रखें.



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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : लाल ऐप्पल के समान

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