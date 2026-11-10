आज 10 नवंबर 2026 मीन राशिफल: भाग्य देगा पूरा साथ, नौकरी-व्यापार में मिलेगी तरक्की

भाग्य से राहें आसान होंगी. लाभ पक्ष में बेहतर बने रहेंगे. सबका सहयोग समर्थन प्राप्त होगा. मनोवांछित स्थिति से मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में उत्साह दिखाएगे. सूझबूझ व सहकार से लाभ संवारंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सबका साथ समर्थन बना रहेगा. आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा. जनकार्यों से जु़ड़ेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सामंजस्य रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. कारोबारी चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. रणनीतिक परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. अधिकतर मामलों में की शुभता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक योजनाएं बल पाएंगी. आर्थिक अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ में वृद्धि होगी. वित्तीय प्रयास संवारेंगे. जोखिम उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- सबकी खुशी बढ़ाएंगे. स्वजनों से नजदीकी रहेगी. प्रेम स्नेह के प्रयास संवार पाएंगे. विश्वास को बल मिलेगा. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. अन्य की भावना का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में धैर्य विनम्रता रखें. आपसी सहयोग में वृद्धि होगी. निजी विषयों पर फोकस रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अवरोध मिटेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सरप्राइज मिलना संभव है. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. धर्मकथा सुनें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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