आज 10 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते, मान-सम्मान में भी होगी वृद्धि

प्रभावपूर्ण प्रदर्शन से लाभ के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रबंधन सहज बना रहेगा. वरिष्ठों से भेंटवार्ता आगे रहेंगे. प्रशासन के प्रति सकारात्मक रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. शुभ कार्यों को बढ़ावा देंगे. उद्योग व्यापार के मामलों में उच्चस्थिति बनी रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सहकार बढ़ेगा. लाभ और विकास पर बल रहेगा. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जोखिम उठाने का भाव रब्हेगा. सफलता प्रतिशत संवरेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. लेनदेन के कार्य सधेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय पक्ष बेहतर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में पहल बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में सक्रियता बढ़ाएंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. रिश्तों में सहयोग रखेंगे. घर में विश्वास बढ़ााएंगे. अतिथि आ सकते हैं. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान व आत्मसम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. पराक्रम बनाए रहें.



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शुभ अंक : 4, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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