scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 10 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते, मान-सम्मान में भी होगी वृद्धि

Aaj ka Kumbh Rashifal 10 November 2026, Aquarius Horoscope Today: रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों  को समर्थन मिलेगा.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

प्रभावपूर्ण प्रदर्शन से लाभ के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रबंधन सहज बना रहेगा. वरिष्ठों से भेंटवार्ता आगे रहेंगे. प्रशासन के प्रति सकारात्मक रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों  को समर्थन मिलेगा. शुभ कार्यों  को बढ़ावा देंगे. उद्योग व्यापार के मामलों में उच्चस्थिति बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सहकार बढ़ेगा. लाभ और विकास पर बल रहेगा. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जोखिम उठाने का भाव रब्हेगा. सफलता प्रतिशत संवरेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. लेनदेन के कार्य सधेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय पक्ष बेहतर बना रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

करियर में मिलेगी सफलता, परिवार में आएंगी खुशियां
कुंभ राशिवालों को कार्यक्षेत्र में ध्यान देना होगा, मन की टेंशन दूर होगी, जानें जरूरी टिप
प्रबंधन पर जोर होगा, पेशेवरता बढ़ेगी
कुंभ राशि वाले आज बादामी रंग के पहनें कपड़े, कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी
कुंभ राशि वालों के आज रुके हुए काम बनेंगे, गाय को रोटी खिलाएं

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में पहल बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में सक्रियता बढ़ाएंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. रिश्तों में सहयोग रखेंगे. घर में विश्वास बढ़ााएंगे. अतिथि आ सकते हैं. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान व आत्मसम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. पराक्रम बनाए रहें.
 

Advertisement

शुभ अंक : 4, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 10 नवंबर 2026 मकर राशिफल: धन लाभ के खुलेंगे नए रास्ते, करियर में भी मिलेगी बड़ी सफलता |
    आज 10 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आज उधार देने की न करें गलती, कारोबार में धोखे का भी खतरा |
    आज 10 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आज मेहनत लाएगी रंग, कारोबार में मिलेगी नई पहचान |
    आज 10 नवंबर 2026 तुला राशिफल: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, रिश्ते भी संवरेंगे |
    आज 10 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: आज कारोबार में होगा मुनाफा, रिश्तों में भी बढ़ेगी मिठास! |
    आज 10 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: आज करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, धन लाभ के भी बनेंगे योग! |
    आज 10 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: करियर में बढ़ेगा मान-सम्मान, खूब मिलेगा पैसा |
    छठ पूजा पर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन! घाटों पर पटाखे, आतिशबाजी और निजी नावों पर बैन |
    आज 10 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज उधार देने से बचें, खर्चों पर भी लगाना होगा लगाम! |
    आज 10 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज पैसों के मामले में होगी चांदी, रिश्तों में भी बढ़ेगा प्यार!
    Advertisement