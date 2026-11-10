Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 नवंबर 2026: आज 10 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 10 नवंबर 2026
विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - कार्तिक
अमांत - कार्तिक
तिथि
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा- नवंबर 09 12:31 PM- नवंबर 10 02:00 PM
शुक्ल पक्ष द्वितीया- नवंबर 10 02:00 PM- नवंबर 11 03:53 PM
नक्षत्र
विशाखा - नवंबर 09 07:24 AM- नवंबर 10 09:19 AM
अनुराधा - नवंबर 10 09:19 AM- नवंबर 11 11:38 AM
योग
शोभन - नवंबर 10 02:56 AM- नवंबर 11 03:09 AM
अतिगण्ड - नवंबर 11 03:09 AM- नवंबर 12 03:40 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:41 AM
सूर्यास्त - 5:40 PM
चन्द्रोदय - नवंबर 10 7:26 AM
चन्द्रास्त - नवंबर 10 6:16 PM
अशुभ काल
राहू - 2:55 PM- 4:17 PM
यम गण्ड - 9:26 AM- 10:48 AM
कुलिक - 12:10 PM- 1:33 PM
दुर्मुहूर्त - 08:53 AM- 09:37 AM, 10:52 PM- 11:45 PM
वर्ज्यम् - 01:42 PM- 03:27 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:48 AM- 12:32 PM
अमृत काल - 12:13 AM- 01:58 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:05 AM- 05:53 AM
Auspicious Yogas
अमृतसिद्धि योग - नवंबर 11 06:42 AM - नवंबर 11 11:38 AM
सर्वार्थसिद्धि योग - नवंबर 11 06:42 AM - नवंबर 11 11:38 AM