आज 10 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आज मेहनत लाएगी रंग, कारोबार में मिलेगी नई पहचान

नया करने का भाव बना रहेगा. व्यापार में साख सम्मान में वृद्धि होगी. पेशेवर भरोसे पर खरे उतरेंगे. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामले बेहतर बनेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. करीबी मददगार रहेंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. रचनात्मक कार्य में रुचि बनाए रखेंगे. अपनों में सुख सौख्य बढ़ेगा. हर्ष आनंद के पल निर्मित होंगे. अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में अनुकूलता रहेगी. नवकार्यों से जुड़े रहेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सबको आकर्षित करेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पर बने रहेंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. बचत के प्रयास बेहतर बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. तेजी बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- सहयोग और विश्वास बना रहेगा. करीबियों से भेंट संवाद में सहजता रखेंगे. सबके प्रति सहकार का भाव रहेगा. परिवार के लोग प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों को बखूबी निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य से काम लेंगे. उचित स्थिति का इंतजार करेंगे. स्वास्थ्य अवरोध दूर होंगे. व्यक्त्त्वि प्रभावी रहेगा. उत्साह रखेंगे.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. अनोखी सोच को बढ़ावा दें.

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शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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