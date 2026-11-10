scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 10 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आज मेहनत लाएगी रंग, कारोबार में मिलेगी नई पहचान

Aaj ka Vrishchik Rashifal 10 November 2026, Scorpio Horoscope Today: आवश्यक कार्यों  पर फोकस बढ़ाएंगे. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. रचनात्मक कार्य में रुचि बनाए रखेंगे. अपनों में सुख सौख्य बढ़ेगा.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

नया करने का भाव बना रहेगा. व्यापार में साख सम्मान में वृद्धि होगी. पेशेवर भरोसे पर खरे उतरेंगे. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामले बेहतर बनेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. करीबी मददगार रहेंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों  पर फोकस बढ़ाएंगे. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. रचनात्मक कार्य में रुचि बनाए रखेंगे. अपनों में सुख सौख्य बढ़ेगा. हर्ष आनंद के पल निर्मित होंगे. अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में अनुकूलता रहेगी. नवकार्यों  से जुड़े रहेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सबको आकर्षित करेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पर बने रहेंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. बचत के प्रयास बेहतर बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. तेजी बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

खर्चों पर रखना होगा कंट्रोल, उधार के लेनदेन से बचें
वृश्चिक राशि वालों के आज अधूरे काम पूरे होंगे, जानें कैसी रहेगी सेहत
कामकाज में समय देंगे, फोकस बढ़ेगा
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज उन्नति के रास्ते बनेंगे, करें ये उपाय
वृश्चिक राशि वाले आज किसी को पैसा उधार ना दें, जानें व्यापार में कैसी रहेगी स्थिति

प्रेम मैत्री- सहयोग और विश्वास बना रहेगा. करीबियों से भेंट संवाद में सहजता रखेंगे. सबके प्रति सहकार का भाव रहेगा. परिवार के लोग प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों को बखूबी निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य से काम लेंगे. उचित स्थिति का इंतजार करेंगे. स्वास्थ्य अवरोध दूर होंगे. व्यक्त्त्वि प्रभावी रहेगा. उत्साह रखेंगे.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. अनोखी सोच को बढ़ावा दें.

Advertisement


 

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 10 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आज उधार देने की न करें गलती, कारोबार में धोखे का भी खतरा |
    आज 10 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आज मेहनत लाएगी रंग, कारोबार में मिलेगी नई पहचान |
    आज 10 नवंबर 2026 तुला राशिफल: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, रिश्ते भी संवरेंगे |
    आज 10 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: आज कारोबार में होगा मुनाफा, रिश्तों में भी बढ़ेगी मिठास! |
    आज 10 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: आज करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, धन लाभ के भी बनेंगे योग! |
    आज 10 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: करियर में बढ़ेगा मान-सम्मान, खूब मिलेगा पैसा |
    छठ पूजा पर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन! घाटों पर पटाखे, आतिशबाजी और निजी नावों पर बैन |
    आज 10 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज उधार देने से बचें, खर्चों पर भी लगाना होगा लगाम! |
    आज 10 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज पैसों के मामले में होगी चांदी, रिश्तों में भी बढ़ेगा प्यार! |
    आज 10 नवंबर 2026 मेष राशिफल: आज खर्चों पर रखें कंट्रोल, धोखेबाजों से रहें सावधान
    Advertisement