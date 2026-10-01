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'चाय के नाम पर थाने ले गए और...', अभिजीत दिपके का मुंबई पुलिस पर आरोप

अभिजीत दीपके को पुलिस द्वारा थाने ले जाने का मामला सामने आया है. दीपके का आरोप है कि महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें चाय के बहाने थाने बुलाया, लेकिन चाय तक नहीं पिलाई गई. वहीं मुंबई पुलिस का कहना है कि दीपके को हिरासत में नहीं लिया गया था.

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सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. (File Photo: PTI)
सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. (File Photo: PTI)

मुंबई के मरीन ड्राइव पर गुरुवार शाम कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को पुलिस थाने ले जाने का मामला सामने आया है. दिपके का आरोप है कि एक महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें चाय पीने के लिए साथ चलने को कहा और बाद में पुलिस वाहन से थाने ले जाया गया. हालांकि मुंबई पुलिस ने दिपके को हिरासत में लेने की बात से साफ इनकार किया है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया जा रहा है कि दिपके गुरुवार शाम करीब 5 बजे मरीन ड्राइव पर मौजूद थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान एक महिला अधिकारी समेत पुलिस टीम उन्हें मरीन ड्राइव थाने ले गई. दिपके का आरोप है कि उन्हें चाय पिलाने के बहाने थाने ले जाया गया और फिर चाय भी नहीं दी गई. कुछ देर बाद उन्हें थाने से जाने को कह दिया गया.

बता दें कि यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब दिपके ने 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि उनका आंदोलन आगे कई राज्यों तक ले जाया जाएगा और मांग पूरी नहीं होने पर अक्टूबर के अंत में दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन किया जाएगा.

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दिपके ने यह भी कहा है कि उनका संगठन 6 अक्टूबर को विपक्षी दलों के चुनाव आयोग विरोधी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा और अपना आंदोलन स्वतंत्र रूप से चलाएगा. CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और 2025 की मतदाता सूची को आगे के लिए सुरक्षित रखने की भी मांग की है.

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