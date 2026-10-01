'माफ करना शाहरुख भाई', मन्नत के बाहर खड़े होकर बोले अभिजीत दिपके, वीडियो वायरल

2 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन से पहले अभिजीत दिपके को शाहरुख खान के घर 'मन्नत' के बाहर देखा गया, जहां उनकी मुलाकात एक फैन से हुई. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के को-फाउंडर एक फैन गर्ल से मिले, जिसने उनसे मिलने के लिए अपनी कार रोकी थी. खास बात यह थी कि उसने कहा कि लोग शाहरुख खान के बजाय अभिजीत में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे.

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इस मुलाकात का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. क्लिप में फैन अभिजीत को 'जो काम वे कर रहे हैं' उसके लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि वह उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी, हालांकि वह 'एक आम लड़की की तरह नहीं दिखना चाहती थी.

वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने मजाक में कहा, 'भाई (अभिजीत) की कार की वजह से मन्नत के सामने फैन फॉलोइंग रुक रही है, ऐसा कैसे हो सकता है?' शुतोष रंका ने भी मजाक में कहा, 'मन्नत वाले अभी बिजी हैं.' अभिजीत ने भी मजाक में कहा, 'शाहरुख भाई बुला रहे थे, शाम को चलते हैं.'

शाहरुख खान से की तुलना

फिर फैन गर्ल ने बीच में कहा, 'आज शाहरुख के मन्नत में किसी को दिलचस्पी नहीं है, माफ करना, सब इस तरफ देख रहे हैं,' और उसने अभिजीत की ओर इशारा किया. उसने आगे कहा, 'अचानक मन्नत में कोई चमक नहीं रही.' उसकी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए, अभिजीत ने मजाक में शाहरुख से माफी मांगी और कहा, 'माफ करना शाहरुख भाई, लेकिन मैं अभी भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं.'

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2 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भारत के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें फाउंडर अभिजीत दिपके कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. यह विरोध प्रदर्शन तब घोषित किया गया जब ऐसी रिपोर्टें आईं कि चुनाव आयोग के भीतर मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) से जुड़े फैसलों को लेकर मतभेद थे.

CJP ने शुरू में मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया. पुलिस ने इसके लिए मैदान के इस्तेमाल से जुड़े नियमों, शोर और ट्रैफ़िक की चिंताओं और जरूरी BMC की मंजूरी न होने का हवाला दिया. इसके बाद दिपके ने 'जेल भरो आंदोलन' का ऐलान किया और अपने ताजा सार्वजनिक बयान में कहा कि पुलिस की मंजूरी न होने के बावजूद, 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क के गेट नंबर 6 पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

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