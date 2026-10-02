Surya Gochar 2026: अक्टूबर में 5 राशियों पर संकट! तुला राशि में सूर्य गोचर ने बढ़ाई मुश्किलें

Surya Gochar 2026: सूर्य देव को ज्योतिष में आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पिता, नेतृत्व और कार्यक्षेत्र का कारक ग्रह माना जाता है. अक्टूबर में सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. करीब एक महीने तक इसी राशि में रहेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार तुला सूर्य की नीच राशि मानी जाती है. ऐसे में इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है.

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इस दौरान कुछ राशि वालों को करियर और आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. खासतौर पर मिथुन, कन्या, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए यह अवधि कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण रह सकती है. आइए जानते हैं सूर्य के तुला गोचर के दौरान इन राशियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

मिथुन राशि

सूर्य का तुला राशि में गोचर मिथुन राशि वालों के लिए खर्चों और निजी जीवन से जुड़े मामलों में सावधानी का संकेत दे सकता है. इस दौरान अनावश्यक खर्च बढ़ने की स्थिति बन सकती है. किसी योजना के मुताबिक काम न होने पर मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है.

नौकरी करने वाले लोगों को काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. पैसों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें. बिना जरूरत बड़ी खरीदारी करने से पहले बजट जरूर देखें.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आर्थिक मामलों पर ध्यान देने वाला हो सकता है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है.

परिवार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर मन परेशान हो सकता है. नौकरी या सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में कागजी प्रक्रिया को ध्यान से पूरा करें. रिश्तों में बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

तुला राशि

सूर्य का गोचर तुला राशि में ही होने वाला है. ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता पर विशेष ध्यान देना चाहिए. कामकाज में रुकावटें आने पर धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों को कुछ योजनाओं में देरी का सामना करना पड़ सकता है. इस अवधि में खर्चों को नियंत्रित रखना और बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर माना जाता है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह गोचर कामकाज और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने वाला हो सकता है. कोई महत्वपूर्ण काम आखिरी समय में अटक सकता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है.

नौकरी में बदलाव या किसी नए अवसर को लेकर फैसला करते समय सभी पहलुओं पर विचार करें. पैसों के मामले में जोखिम लेने से बचें. अपनी दिनचर्या और आराम का भी ध्यान रखना जरूरी होगा.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को सूर्य के तुला गोचर के दौरान खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. लग्जरी या गैर-जरूरी चीजों पर अधिक पैसा खर्च करने से बजट बिगड़ सकता है.

प्रॉपर्टी या कानूनी मामलों से जुड़े काम में भागदौड़ बढ़ सकती है. किसी विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें. कार्यक्षेत्र में विरोध करने वाले लोगों से उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

तुला राशि में सूर्य का गोचर क्यों है खास?

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार सूर्य मेष राशि में उच्च और तुला राशि में नीच माने जाते हैं. इसलिए तुला में सूर्य के गोचर को सूर्य की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति से जोड़ा जाता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यह गोचर हर व्यक्ति के लिए नकारात्मक होगा. किसी व्यक्ति पर गोचर का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली, लग्न और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है.

सूर्य 17 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 7:50 बजे तुला राशि में प्रवेश करेंगे.16 नवंबर तक यहां रहेंगे. इसके बाद सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. अलग-अलग पंचांगों में प्रवेश के समय में कुछ मिनट का अंतर दिखाई देता है.

इस दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

सूर्य के तुला गोचर के दौरान किसी भी राशि के जातक को केवल राशिफल के आधार पर बड़े आर्थिक या करियर संबंधी फैसले नहीं लेने चाहिए. खर्चों का बजट बनाना, कार्यस्थल पर वरिष्ठों से बेहतर संवाद रखना और विवादों में धैर्य बनाए रखना उपयोगी हो सकता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में अहंकार से बचना और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाता है.

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