चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीपसीक के फाउंडर और सीईओ लियांग वेनफेंग की अनुमानित संपत्ति कंपनी के ताजा फंड जुटाने के दौर के बाद बढ़कर 55 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, इस साल की शुरुआत से उनकी संपत्ति तीन गुना से ज्यादा बढ़ी है और वह दुनिया के सबसे अमीर टेक्नोलॉजी फाउंडर्स में शामिल हो गए हैं.

और पढ़ें

एक वैश्विक एआई कंपनी बनाने तक लियांग का सफर चीन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई से शुरू हुआ था. एआई क्षेत्र में आने से पहले उन्होंने गणितीय मॉडल पर आधारित फाइनेंस में अपनी जगह बनाई और एक हेज फंड की सह-स्थापना की, जो बाद में डीपसीक की नींव बना.

लियांग वेनफेंग ने कहां पढ़ाई की.

लियांग का जन्म 1985 में चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के झानजियांग में हुआ था. उन्होंने झेजियांग यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की.

रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, उन्होंने 17 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने 2010 में इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री पूरी की.

फोर्ब्स के मुताबिक, लियांग ने झेजियांग यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है.

Advertisement

गणितीय फाइनेंस से एआई तक का सफर.

पढ़ाई पूरी करने के बाद लियांग ने गणितीय मॉडल पर आधारित फाइनेंस के क्षेत्र में कदम रखा. इसमें वित्तीय बाजारों का विश्लेषण करने और निवेश की रणनीति बनाने के लिए गणितीय मॉडल और एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है.

2015 में उन्होंने यूनिवर्सिटी के दो सहपाठियों के साथ हाई-फ्लायर कैपिटल मैनेजमेंट की सह-स्थापना की. इस हेज फंड ने अपने आप चलने वाली ट्रेडिंग रणनीतियां तैयार करने के लिए मशीन लर्निंग और गणितीय तकनीकों का इस्तेमाल किया. एसोसिएटेड प्रेस और फॉर्च्यून के मुताबिक, इसने कंप्यूटिंग ढांचे और एआई रिसर्च में भी निवेश किया.

इसके बाद लियांग ने अपना ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर लगाया. उन्होंने हाई-फ्लायर के जरिए विकसित एआई रिसर्च क्षमताओं के आधार पर 2023 में डीपसीक की स्थापना की.

जनवरी 2025 में आर1 रीजनिंग मॉडल जारी करने के बाद डीपसीक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा. इस मॉडल ने प्रतिस्पर्धी एआई सिस्टम तैयार करने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग संसाधनों और लागत को लेकर बनी धारणाओं को चुनौती दी.

फंड जुटाने के बाद बढ़ी संपत्ति.

जून 2026 में डीपसीक के फंड जुटाने के बाद लियांग की वित्तीय स्थिति में बड़ा बदलाव आया. उस समय उनकी अनुमानित संपत्ति बढ़कर 36 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई थी. ताजा फंडिंग दौर के बाद यह और बढ़कर 55 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई.

Advertisement

इंजीनियरिंग की पढ़ाई से अपना सफर शुरू करने वाले लियांग ने पहले गणितीय मॉडल पर आधारित फाइनेंस में काम किया और फिर 2023 में डीपसीक की स्थापना की. कंपनी के ताजा फंड जुटाने के बाद उनकी अनुमानित संपत्ति 55 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है.

---- समाप्त ----