आजकल जेन जी के बीच मयूजिक का मतलब सिर्फ बॉलीवुड के गाने, रैप और वायरल रील्स तक सीमित नहीं है. कई युवा अब पुराने और नए भारतीय रॉक बैंड के म्यूजिक को भी सुन और समझ रहे हैं. इन बैंड के गानों में कभी प्यार और जिंदगी की बातें सुनने को मिलती हैं, तो कभी समाज से जुड़े मुद्दों पर बेबाक आवाज उठाई जाती है. अगर आपने अभी तक भारतीय रॉक म्यूजिक को नहीं सुना है, तो इन पांच बैंड को अपनी फेवरेट गानों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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1. इंडियन ओशन

साल 1990 में दिल्ली से शुरू हुए इस बैंड ने फोक म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत और रॉक को मिलाकर अपनी अलग पहचान बनाई. इनके ‘कंदिसा’, ‘मां रेवा’ और ‘बंदेह’ जैसे गाने काफी पसंद किए जाते हैं.

2. परिक्रमा

दिल्ली का ये रॉक बैंड साल 1991 में बना था. इसके म्यूजिक में इलैक्ट्रिक वाले गिटार, वायलिन और ड्रम का शानदार मेल सुनने को मिलता है. ‘बट इट रेन्ड’, ‘टिल आई एम नो वन अगेन’ और ‘ओपन स्काइज’ इसके चर्चित गानों में शामिल हैं.

3. द लोकल ट्रेन

जेन जी के लिए ये बैंड खास हो सकता है. इसके गानों में प्यार, अकेलेपन, रिश्तों और जिंदगी की उलझनों को जगह मिलती है. ‘छू लो’, ‘आफताब’, ‘दिल मेरे’ और ‘आओगे तुम कभी’ जैसे गाने युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हैं.

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4. अवियल

केरल का ये बैंड मलयालम भाषा में रॉक म्यूजिक बनाने के लिए जाना जाता है. इसकी खासियत है कि ये कलचरल म्यूजिक और आधुनिक रॉक को एक साथ पेश करता है. ‘नाडा नाडा’, ‘आना कल्लन’ और ‘चेकेले’ इसके कुछ चर्चित गाने हैं.

5. अगम

अगर आपको कुछ अलग सुनना पसंद है, तो अगम को सुन सकते हैं. ये बैंड कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक को प्रोग्रेसिव रॉक के साथ जोड़ता है. ‘द सेवन्थ ओशन’, ‘रंगपुर विहार’ और ‘ब्रह्मा’ इसके म्यूजिक की डायवर्सिटी दिखाते हैं.

भारतीय रॉक म्यूजिक सिर्फ गिटार और ड्रम की आवाज नहीं है, बल्कि इसमें देश की अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और भावनाओं की झलक भी मिलती है. जेन जी के लिए ये म्यूजिक की एक नई दुनिया खोजने का अच्छा मौका हो सकता है.

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