भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध विरासत और गुरु-शिष्य परंपरा की खूबसूरत झलक नई दिल्ली के श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में देखने को मिली. यहां 23 नवंबर को 'कथक कथा' का मंचन किया गया. इस आयोजन की सबसे खास बात कथक की दुर्लभ 'गजवर्ण' परंपरा की दशकों बाद मंच पर वापसी रही. कथक कलाकार संजीत गंगानी ने अपने गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी के मार्गदर्शन में इस प्रस्तुति को तैयार किया था.

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जयपुर घराने की परंपरा पर आधारित इस प्रस्तुति में संजीत गंगानी ने अपने शिष्यों और दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों के नृत्य समूहों से आए युवा कलाकारों के साथ मंच शेयर किया.

तीन प्रस्तुतियों में दिखे कथक के अलग-अलग रंग

'कथक कथा' को तीन अलग-अलग भागों में प्रस्तुत किया गया. पहले भाग 'नटराज' में नृत्य के जरिये सृष्टि की लय को दर्शाया गया. दूसरे भाग 'गजवर्ण' में कथक की उस दुर्लभ परंपरा को प्रस्तुत किया गया, जिसे दशकों से मंच पर नहीं देखा गया था. तीसरे भाग 'कृष्ण लीला' में सीमाओं से परे प्रेम की अभिव्यक्ति देखने को मिली.

गुरु-शिष्य परंपरा की दिखी खूबसूरत झलक

गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी ने कहा, 'कोई भी परंपरा तभी जीवित रहती है जब उसे पूरी निष्ठा से अगली पीढ़ी को सौंपा जाए. युवा कलाकारों ने जिस अनुशासन और लगन से अपने वरिष्ठों के साथ नृत्य किया, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई. इसी तरह कथक की परंपरा जीवित रहती है.' संस्कृति मंत्रालय के निदेशक पी. अनीश राजन ने विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की भागीदारी की सराहना की. उन्होंने कहा कि गुरु से सीखने, अनुशासन के साथ अभ्यास करने और दर्शकों के सामने अपनी कला प्रस्तुत करने के अनुभवों से युवा कलाकार निखरते हैं. ऐसे प्रशिक्षण से सांस्कृतिक विरासत अगली पीढ़ी तक पहुंचती है.

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गुरुओं के प्रति आभार जताने का जरिया बनी प्रस्तुति

कथक कलाकार संजीत गंगानी ने कहा कि कथक वह विरासत है, जिसे हमारे गुरुओं ने संजोया और हमें सौंपा है. अपने शिष्यों और युवा कलाकारों को इस विरासत को आगे बढ़ाते देखना और दशकों बाद 'गजवर्ण' को फिर से मंच पर लाना उनके लिए अपने गुरुओं के प्रति आभार जताने का सबसे अच्छा तरीका है. इस आयोजन के दौरान युवा कलाकारों को शास्त्रीय नृत्य की बारीकियों के साथ-साथ एक बड़ी मंचीय प्रस्तुति के पीछे की मेहनत, अनुशासन और सामूहिक प्रयासों को समझने का अवसर भी मिला.

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