कहते हैं कि कुछ रिश्ते टूटकर भी पूरी तरह खत्म नहीं होते. वक्त और हालात दो लोगों को अलग जरूर कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी मोहब्बत उन्हें फिर एक-दूसरे के करीब ले आती है. जापान के हिरो चिहारा और शिसु की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. दोनों का 2022 में तलाक हो गया था, लेकिन 2023 में फिर करीब आए और साथ रहने का फैसला किया. अब इस जोड़े ने लखनऊ के एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लेकर एक-दूसरे को फिर अपना जीवनसाथी चुना है.

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अब इस रिश्ते ने एक नया मुकाम हासिल किया है. जापान से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोनों ने हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी की. मंदिर में वैदिक मंत्र गूंजे, रस्में हुईं और दोनों ने एक-दूसरे के साथ सात फेरे लिए. यह शादी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में हुई. जापानी दूल्हे हिरो चिहारा और शिसु ने भारतीय परंपराओं के अनुसार विवाह की रस्में पूरी कीं.

शादी के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार हुआ. दोनों ने अग्नि के सामने सात फेरे लेकर एक-दूसरे को जीवनसाथी चुना. शिसु भारतीय दुल्हन के पारंपरिक लिबास में नजर आईं. दूल्हा-दुल्हन दोनों जापान के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के इस खास मौके के लिए भारत और भारतीय विवाह परंपरा को चुना.

पहले तलाक हुआ, फिर भारतीय दोस्तों ने मिलाया

हिरो चिहारा ने अपनी लव स्टोरी को लेकर बताया कि साल 2022 में कुछ आपसी कारणों से उनका और शिसु का तलाक हो गया था. दोनों अलग हो गए. लेकिन अगले ही साल यानी 2023 में उनके बीच फिर नजदीकियां बढ़ीं. दोनों ने एक बार फिर साथ रहने का फैसला किया.

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हिरो के मुताबिक, इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने में उनके भारतीय दोस्तों की अहम भूमिका रही. दोस्तों ने दोनों को समझाया और फिर से साथ आने के लिए इंस्पायर किया. इस कहानी में भारत सिर्फ शादी की जगह नहीं बना, बल्कि हिरो के मुताबिक, उनके रिश्ते को दोबारा जोड़ने में भी भारतीय दोस्तों का रोल रहा.

भारत में ही शादी क्यों करना चाहते थे?

हिरो ने बताया कि वे भारतीय संस्कृति और यहां के संस्कारों से काफी प्रभावित हैं. उनकी इच्छा थी कि वे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत भारत की धरती पर करें. लखनऊ को चुनने की एक खास वजह भी थी. यह उनके करीबी भारतीय दोस्त का गृहनगर है. ऐसे में दोस्त के शहर में, भारतीय परंपराओं के मुताबिक शादी करना उनके लिए अलग एक्सपीरिएंस बन गया.

शिसु भी इस मौके पर काफी उत्साहित थीं. उन्होंने बताया कि उन्हें भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव है. शादी में बड़ी संख्या में भारतीय दोस्तों की मौजूदगी ने इस दिन को उनके लिए और यादगार बना दिया.

एक शादी, दो संस्कृतियां और रिश्ते की नई शुरुआत

लखनऊ के राधा-कृष्ण मंदिर में हुई यह शादी सिर्फ दो लोगों के विवाह तक सीमित नहीं रही. इसमें जापान से आए एक जोड़े ने भारतीय विवाह परंपराओं को अपनाया और अपने रिश्ते की नई शुरुआत की. एक तरफ जापानी संस्कृति से जुड़ा जोड़ा था, दूसरी तरफ वैदिक मंत्र, सात फेरे और भारतीय विवाह की रस्में. इस आयोजन में दोनों संस्कृतियों के बीच अपनापन और सम्मान भी नजर आया.

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हिरो और शिसु की कहानी में तलाक भी है, दोबारा करीब आना भी और फिर एक नई शुरुआत का फैसला भी. अब दोनों ने लखनऊ में सात फेरे लेकर अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया है. कभी-कभी किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों, खानपान या तहजीब से नहीं बनती. कुछ यादें भी उसे खास बना देती हैं. हिरो और शिसु के लिए लखनऊ शायद ऐसा ही शहर बन गया है.

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