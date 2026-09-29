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इंद्रदेव से परेशान हुआ हरदोई का युवक, सीधे DM से ही कर दी शिकायत

हरदोई में लगातार हो रही बारिश से परेशान एक युवक ने भगवान इंद्रदेव के खिलाफ ही जिलाधिकारी से ऑनलाइन शिकायत कर दी. मल्लावां के नेवादा परस गांव निवासी सूरज तिवारी ने जनसुनवाई पोर्टल पर आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है और जगह-जगह जलभराव हो गया है.

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सूरज तिवारी, जिसने जिलाधिकारी से की इंद्रदेव की शिकायत. (Photo: ITG)
सूरज तिवारी, जिसने जिलाधिकारी से की इंद्रदेव की शिकायत. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के हरदोई में लगातार बारिश से परेशान एक युवक ने ऐसी शिकायत कर दी, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है. आमतौर पर लोग सड़क, बिजली, पानी या किसी सरकारी विभाग से जुड़ी समस्या की शिकायत अधिकारियों से करते हैं, लेकिन हरदोई में एक युवक ने सीधे भगवान इंद्रदेव के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा दी. युवक ने जिलाधिकारी से अपील की है कि वह अपने 'दिव्य संपर्क' के जरिए इंद्रदेव को बारिश रोकने के निर्देश दें.

मामला हरदोई के मल्लावां ब्लॉक के नेवादा परस गांव का बताया जा रहा है. यहां रहने वाले सूरज तिवारी ने जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से जिलाधिकारी को यह शिकायत भेजी है. शिकायत में उन्होंने कहा कि हरदोई में पिछले कई घंटों से इंद्रदेव द्वारा लगातार अत्यधिक बारिश कराई जा रही है. कभी तेज तो कभी धीमी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

सूरज तिवारी की तरफ से जिलाधिकारी को लिखा गया शिकायती पत्र. (Photo: ITG)

सड़कों और गलियों में जलभराव, किसान भी परेशान
शिकायतकर्ता के मुताबिक बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार बारिश होने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई सड़कों, गलियों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है और रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर पड़ा है.

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लगातार बारिश से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है. फसलों को लेकर भी नई परेशानी खड़ी होने की बात शिकायत में कही गई है. इसी परेशानी के बीच युवक ने अपनी शिकायत में बारिश के लिए सीधे इंद्रदेव को जिम्मेदार ठहरा दिया.

इंद्रदेव का मोबाइल नंबर ज्ञात नहीं है: सूरज 
इस शिकायत का सबसे दिलचस्प हिस्सा उसका आखिरी नोट है. सूरज तिवारी ने लिखा कि उन्हें इंद्रदेव का मोबाइल नंबर ज्ञात नहीं है. ऐसे में उन्होंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि वह इस प्रकरण को गंभीरता से लें और अपने 'दिव्य संपर्क माध्यम' के जरिए इंद्रदेव को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें. युवक ने मांग की कि बारिश को तत्काल नियंत्रित किया जाए, ताकि जनपदवासियों को राहत मिल सके.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई अनोखी शिकायत
भगवान इंद्रदेव के खिलाफ की गई यह शिकायत अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग युवक के अंदाज पर मजाकिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि कुछ इसे सरकारी व्यवस्था पर व्यंग्य के तौर पर देख रहे हैं.

हरदोई में बारिश के बीच सामने आई यह अनोखी शिकायत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें शिकायतकर्ता ने अपनी परेशानी का समाधान कराने के लिए जिलाधिकारी से सीधे 'दिव्य संपर्क' का इस्तेमाल करने की अपील कर दी. अब इस अनोखी शिकायत पर प्रशासन की ओर से क्या जवाब आता है, यह देखने वाली बात होगी.

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