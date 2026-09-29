Gen Z के फंडे! रील से फुल वीडियो तक... ऐसे खोजते हैं गाने

आज जेन जी के लिए नया म्यूजिक सिर्फ गाना सुनने तक सीमित नहीं है. किसी गाने की पहली झलक टिकटॉक या किसी दूसरे शॉर्ट-फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है. इसके बाद ऑडियंस पूरे गाने या कलाकार के बारे में दूसरे म्यूजिक और वीडियो प्लेटफॉर्म पर खोज कर सकती है. फिर दोस्त, कम्युनिटी या किसी भरोसेमंद क्यूरेटर की रिकमेंडेशन उसे आगे सुनने के लिए प्रेरित कर सकती है. यानी म्यूजिक डिस्कवरी अब किसी एक प्लेटफॉर्म पर पूरी नहीं होती.

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वन टू वॉच की 2026 की गाइड ‘हाउ जेन जी एक्टिवली डिस्कवर्स न्यू म्यूजिक टुडे’ के मुताबिक, जेन जी के लिए नया संगीत खोजने के कई रास्ते हैं. इनमें शॉर्ट-फॉर्म वीडियो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, कोलैबोरेटिव प्लेलिस्ट, ऑनलाइन कम्युनिटी, लाइव म्यूजिक, गेमिंग, इन्फ्लुएंसर स्टोरीटेलिंग और ह्यूमन क्यूरेशन जैसे तरीके शामिल हैं.

टिकटॉक से मिलती है पहली झलक

म्यूजिक डिस्कवरी के शुरुआती चरण में शॉर्ट-फॉर्म वीडियो अहम भूमिका निभाते हैं. मीडिया रिसर्च के मुताबिक, 16 से 24 साल के 51 फीसदी युवा टिकटॉक को नया संगीत खोजने के प्रमुख माध्यमों में से एक मानते हैं. वैसे भारत में तो टिकटॉक नहीं है, लेकिन इंस्टा और अन्य प्लेटफॉर्म जहां पर रील्स का बोलबाला है, वहां से भी अक्सर ऐसा ही ट्रेंड दिखता है.

लेकिन टिकटॉक पर किसी गाने या कलाकार का लोकप्रिय होना उसकी पूरी यात्रा नहीं है. वन टू वॉच की गाइड में ‘सॉन्ग-टू-आर्टिस्ट डिस्कवरी गैप’ का जिक्र किया गया है. यानी किसी गाने का छोटा हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे सुनने वाला आर्टिस्ट के नाम या उसके दूसरे संगीत तक भी पहुंचे.

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फिर शुरू होती है तलाश

किसी गाने में इंटरेस्ट आने के बाद ऑडियंस कलाकार का नाम, पूरा गाना या उसका दूसरा कंटेंट खोज सकती है. इस प्रक्रिया में अलग-अलग म्यूजिक और वीडियो प्लेटफॉर्म की भूमिका सामने आती है.

सोशल मीडिया पर किसी गाने की पहली झलक मिलने के बाद ऑडियंस दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर कलाकार के बारे में ज्यादा जान सकती है. यानी डिस्कवरी एक प्लेटफॉर्म से शुरू होकर दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकती है.

दोस्त और कम्युनिटी भी जरूरी

इसके बाद कम्युनिटी की भूमिका सामने आती है. वन टू वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलैबोरेटिव प्लेलिस्ट और ऑनलाइन म्यूजिक कम्युनिटी जैसे डिस्कॉर्ड और रेडिट नए गाने और कलाकार खोजने में मदद कर सकते हैं.

यानी किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गाना सामने आने के बाद भी उसकी आगे की खोज सिर्फ एल्गोरिदम पर निर्भर नहीं रहती. दोस्तों की रिकमेंडेशन, शेयर की गई प्लेलिस्ट और किसी खास म्यूजिक कम्युनिटी की पसंद भी श्रोता को नए कलाकार तक पहुंचा सकती है.

फेमस होना काफी नहीं

सोशल मीडिया पर किसी कलाकार की डिस्कवरी हमेशा ज्यादा म्यूजिक सुनने या फैन बनने में नहीं बदलती. वन टू वॉच की रिपोर्ट भी इस गैप की ओर इशारा करती है कि वायरल एक्सपोजर और लॉन्ग-टर्म फैनडम एक ही चीज नहीं हैं.

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किसी गाने का वायरल मोमेंट कलाकार को बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसके बाद लिसनर का आर्टिस्ट के दूसरे म्यूजिक तक जाना और लंबे समय तक उससे जुड़े रहना अलग प्रक्रिया है. यही वजह है कि ऑथेंटिसिटी, कम्युनिटी और लाइव एक्सपीरियंस जैसे फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

गाने से फैन बनने तक का सफर

म्यूजिक डिस्कवरी के बाद ऑडियंस किसी गाने को सुन सकती है, उसे सेव कर सकती है या अपनी प्लेलिस्ट में जोड़ सकती है. इसके बाद आर्टिस्ट के दूसरे गानों, लाइव म्यूजिक, कम्युनिटी या दूसरे कंटेंट तक उसकी पहुंच बन सकती है.

यानी जेन जी के लिए म्यूजिक डिस्कवरी अब सिर्फ किसी गाने को पहली बार सुनने की प्रक्रिया नहीं है. यह अलग-अलग प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी और लोगों के जरिए आगे बढ़ने वाला अनुभव है. टिकटॉक पर मिली छोटी-सी झलक से शुरू हुई दिलचस्पी दूसरे प्लेटफॉर्म पर तलाश तक पहुंच सकती है और फिर दोस्तों, प्लेलिस्ट या कम्युनिटी की रिकमेंडेशन से किसी आर्टिस्ट के साथ लंबा कनेक्शन भी बन सकता है.



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