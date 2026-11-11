जापान में कब्रिस्तान के पास अंगूठा क्यों छिपाते हैं लोग?  जानिए इसके पीछे की अजीब मान्यता

दुनिया के अलग-अलग देशों में कई ऐसी मान्यताएं हैं, जिन्हें जानकर हैरानी होती है. जापान में भी एक ऐसी ही परंपरा देखने को मिलती है. यहां कुछ लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय अपने हाथ का अंगूठा छिपा लेते हैं. पहली बार सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे परिवार और माता-पिता की लंबी उम्र से जुड़ी एक मान्यता है. जापान में अंगूठे को माता-पिता से जोड़कर देखा जाता है. जापानी भाषा में अंगूठे को 'ओयायूबी' (Oy ayubi) कहा जाता है. इसका अर्थ होता है 'माता-पिता की उंगली'. इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय अंगूठा छिपाने से माता-पिता को बुरी आत्माओं या मृत्यु से जुड़ी नकारात्मक शक्तियों से बचाया जा सकता है.

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दुनिया के अलग-अलग देशों में कई ऐसी परंपराएं हैं, जिन्हें जानकर हैरानी होती है. जापान में भी एक ऐसी ही मान्यता प्रचलित है. यहां कुछ लोग कब्रिस्तान या अंतिम संस्कार से जुड़ी गाड़ी यानी शव वाहन (Hearse) को देखकर अपना अंगूठा मुट्ठी के अंदर छिपा लेते हैं. पहली बार सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे माता-पिता की लंबी उम्र से जुड़ी एक मान्यता है. जापानी भाषा में अंगूठे को 'ओयायूबी' (Oy ayubi) कहा जाता है. इसका मतलब होता है 'माता-पिता की उंगली'. जापान की एक पुरानी मान्यता के मुताबिक, जब कोई व्यक्ति शव वाहन या अंतिम संस्कार की यात्रा देखता है, तो उसे अपना अंगूठा दूसरी उंगलियों से ढक लेना चाहिए.

ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उस समय अपना अंगूठा खुला रखता है, तो उसके माता-पिता की उम्र कम हो सकती है या वह अपने माता-पिता के अंतिम समय में उनके पास मौजूद नहीं रह पाएगा. इसलिए लोग अंगूठे को मुट्ठी के अंदर छिपा लेते हैं. यह एक तरह से अपने माता-पिता की सुरक्षा और लंबी उम्र की कामना करने का तरीका माना जाता है.

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क्या अंगूठे से आत्माओं का भी है संबंध?

इस मान्यता से जुड़ी एक दूसरी धारणा भी है. कुछ लोगों का मानना है कि मृत व्यक्ति की आत्मा अंगूठे के नाखून के नीचे से शरीर में प्रवेश कर सकती है. इसलिए अंतिम संस्कार की गाड़ी देखते समय अंगूठा छिपाने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी बुरी आत्मा का असर न हो. हालांकि, यह मान्यताएं अलग-अलग इलाकों और परिवारों में अलग तरीके से सुनने को मिलती हैं. इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

क्या जापान में हर व्यक्ति ऐसा करता है?

जापान में हर व्यक्ति इस परंपरा को नहीं मानता. यह मुख्य रूप से पुरानी लोकमान्यता है, जिसे कई लोग बचपन से अपने परिवार या दोस्तों से सीखते हैं. कुछ लोग आज भी इसे मानते हैं, जबकि कई लोग इसे सिर्फ एक पुरानी परंपरा समझते हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह मान्यता सिर्फ कब्रिस्तान तक सीमित नहीं है. जापान में शव वाहन या अंतिम संस्कार की यात्रा देखने पर भी कुछ लोग अपना अंगूठा छिपाते हैं. यानी जापान में अंगूठा छिपाने की इस परंपरा के पीछे माता-पिता की लंबी उम्र और बुरी आत्माओं से बचाव की मान्यता जुड़ी हुई है. हालांकि, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है.

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