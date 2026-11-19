हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समाजसेवी सरबजीत सिंह बॉबी को उनके उल्लेखनीय सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. लोकप्रिय टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के मंच पर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उन्हें 'फोर्स ऑफ गुड' सम्मान से नवाजा. इसके साथ ही उनकी संस्था 'अल्माइटी ब्लेसिंग्स' के सामाजिक कार्यों के लिए 21 लाख रुपये की आर्थिक मदद भी दी गई है.

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सरबजीत सिंह बॉबी लंबे समय से जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद करने में जुटे हैं. उनकी संस्था अल्माइटी ब्लेसिंग्स के जरिए जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जाती है. इसके माध्यम से कई तरह के सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं. समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण और लगातार किए जा रहे प्रयासों ने उन्हें शिमला में एक अलग पहचान दिलाई है.

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13 नवंबर 2026 को KBC के मंच पर उन्हें सम्मानित किया गया. इस दौरान अमिताभ बच्चन ने सरबजीत सिंह बॉबी को 'फोर्स ऑफ गुड' सम्मान प्रदान किया. यह सम्मान समाज के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों के कार्यों को पहचान देने के उद्देश्य से दिया गया.

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अल्माइटी ब्लेसिंग्स के सामाजिक कार्यों को मिली बड़ी मदद

सरबजीत सिंह बॉबी की संस्था अल्माइटी ब्लेसिंग्स को समाज सेवा के कार्यों में योगदान देने के लिए 21 लाख रुपये की राशि मिली है. इस आर्थिक मदद का उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता और सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना है. इससे संस्था के माध्यम से किए जा रहे कार्यों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.

लंबे समय से जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रहे बॉबी के प्रयासों को अब राष्ट्रीय मंच पर भी सराहना मिली है. KBC जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन के हाथों सम्मानित होना उनके सामाजिक योगदान की बड़ी पहचान है.

21 लाख रुपये की सहायता और 'फोर्स ऑफ गुड' सम्मान मिलने से शिमला की संस्था अल्माइटी ब्लेसिंग्स के काम को नई पहचान मिली है. जरूरतमंदों की मदद के लिए सरबजीत सिंह बॉबी का समर्पण समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है.

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