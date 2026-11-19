Maharashtrian Beans ki Sabzi Recipe: सब्जियां खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कई बार रोजाना एक जैसी सब्जियां खाकर लोग बोर हो जाते हैं. आलू-बीन्स की सब्जी अक्सर घरों में रोटी के साथ खाने के लिए बनाई जाती है, जिसका स्वाद बहुत अच्छा होता है. मगर एक बार फ्रेंच बीन्स यानी हरी फलियां को आप महाराष्ट्रीयन स्टाइल में खास मसाला डालकर बनाकर देखिए. मराठी लोग इस सब्जी को फरासबी ची भाजी कहते हैं और रोटी, दाल और बूंदी रायता के साथ इसका टेस्ट कमाल लगता है.

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इस रेसिपी की खासियत इसमें इस्तेमाल होने वाला मसाला है, जो साधारण सी फ्रेंच बीन्स की सब्जी का स्वाद बदल देता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और घर में मौजूद सामान्य सामग्री से ही यह तैयार हो जाती है. आप इसे लंच या डिनर में रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ परोस सकते हैं. आइए जानते हैं महाराष्ट्रीयन स्टाइल फ्रेंच बीन्स की सब्जी बनाने की आसान रेसिपी.

फ्रेंच बीन्स की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

250 ग्राम फ्रेंच बीन्स

आधा कप भुनी हुई मूंगफली

2 बड़े चम्मच सूखा नारियल

1 बारीक कटा प्याज

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

2 हरी मिर्च

आधा छोटा चम्मच राई

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर

स्वादानुसार नमक

8-10 करी पत्ते

2 बड़े चम्मच तेल

थोड़ा हरा धनिया

महाराष्ट्रीयन स्टाइल बीन्स की सब्जी बनाने का तरीका

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1. सबसे पहले बीन्स तैयार करें: फ्रेंच बीन्स को अच्छी तरह धोकर दोनों तरफ के किनारे हटा दें. अब इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. ध्यान रखें कि सभी टुकड़े लगभग एक जैसे हों, ताकि सब्जी अच्छी तरह पक सके.

2. तैयार करें खास सूखा मसाला: अब एक पैन में भुनी हुई मूंगफली और सूखा नारियल डालकर हल्का भून लें. इन्हें ठंडा होने के बाद मिक्सर में डालें. इसमें थोड़ा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि मसाले को बिल्कुल बारीक पाउडर न बनाएं. यही सूखा मसाला इस सब्जी का स्वाद बढ़ाएगा.

3. सब्जी में लगाएं तड़का: एक कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें राई और जीरा डालें. जब ये चटकने लगें, तो करी पत्ते और हरी मिर्च डाल दें. इसके बाद बारीक कटा प्याज डालकर हल्का गोल्डन होने तक भूनें. अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर पकाएं.

4. फ्रेंच बीन्स पकाएं: अब कड़ाही में कटी हुई फ्रेंच बीन्स डालें. इसमें हल्दी और स्वादानुसार नमक मिलाकर अच्छी तरह चलाएं. कड़ाही को ढककर लो फ्लेम पर कुछ मिनट तक पकने दें. बीच-बीच में सब्जी चलाते रहें, ताकि बीन्स नीचे से चिपके नहीं. अगर जरूरत हो तो सब्जी में थोड़ा पानी छिड़क दें.

5. मसाला मिलाएं: जब फ्रेंच बीन्स अच्छी तरह पक जाएं, तो इसमें तैयार किया हुआ मूंगफली और सूखे नारियल का मसाला डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएं.

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6. गार्निश करें: आखिर में ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालें और गैस बंद कर दें. सब्जी को गरमा-गरम रोटी के साथ सब्जी को सर्व करें.

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