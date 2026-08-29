scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

18 महीने का मासूम देख रहा पिता की राह... रुला देगी नेपाल बाढ़ में लापता हुए ऊना के इंजीनियर की कहानी

नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी मैकेनिकल इंजीनियर सुखविंदर लापता हैं. वह रसुवा और नुवाकोट जिलों में फैले त्रिशूली हाइड्रो प्रोजेक्ट में कार्यरत थे और 15 अगस्त को छुट्टी से लौटे थे.

Advertisement
X
नैपाल में बाढ़ से हालात हो गए हैं खराब. (Photo: ITG)
नैपाल में बाढ़ से हालात हो गए हैं खराब. (Photo: ITG)

हिमाचल के ऊना ज़िले के रहने वाले सुखविंदर, जो नेपाल में त्रिशूली हाइड्रो प्रोजेक्ट में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे, नेपाल में आई बाढ़ के बाद से लापता हैं.  एक एजेंसी के मुताबिक बुधवार को नेपाल के रसुवा और दूसरे ज़िलों में अचानक आई बाढ़ के बाद से ही उनका परिवार उनसे संपर्क करने और उन्हें खोजने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है, जिससे उनकी चिंता बढ़ती जा रही है. इस बात की जानकारी एक एजेंसी ने दी.

परिवार ने अपने बेटे को खोजने के लिए केंद्र सरकार और स्थानीय सांसद अनुराग ठाकुर से संपर्क किया है. सुखविंदर के पिता हुसन लाल ने शनिवार को बताया कि उनका बेटा पहले भूटान में काम करता था, जिसके बाद कंपनी ने उसका तबादला नेपाल कर दिया था. सुखविंदर तीन महीने की छुट्टी के बाद 15 अगस्त को नेपाल लौटे थे. हुसन लाल के मुताबिक उनका एक भतीजा भी काठमांडू में रहता है. वे उसके संपर्क में तो हैं, लेकिन सुखविंदर का कोई सुराग नहीं मिल रहा है. उनका बड़ा बेटा, जो दुबई में रहता है, भी अपने भाई को खोजने के लिए काठमांडू पहुंच गया है और जानकारी जुटा रहा है.

सुखविंदर का 18 महीने का बेटा भी है
सुखविंदर शादीशुदा हैं और उनका 18 महीने का बेटा है. ऊना के सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट (SDM) अभिषेक मित्तल ने बताया कि सुखविंदर के लापता होने की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और संबंधित मंत्रालय से भी संपर्क किया गया है. वहीं चंबा ज़िले के सलूनी के रहने वाले सलमान खान ने फ़ोन पर अपनी मां को बताया है कि वह नेपाल में सुरक्षित हैं. यह युवक वहां एक प्राइवेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका काम करने की जगह बाढ़ प्रभावित इलाके के दूसरी तरफ है और वह इसलिए सुरक्षित रहे क्योंकि वह एक सुरंग के अंदर थे.

सम्बंधित ख़बरें

Ground Report from Nawalparasi
'बस भाभी मिल जाएं...', नेपाल में मोर्चरी के बाहर परिवार की टकटकी
Bihar Government alert after nepal flood (Photo: PTI)
नेपाल बाढ़ का बिहार में कितना असर? DM बोले- "घबराएं नहीं, तटबंध..."
china threats nepal of another flood
नेपाल में एक और महाबाढ़ का खतरा, झील का बांध टूटा तो मचेगी तबाही
nepal floods victim
सांस या लाश... लड़खड़ाते पैर, हाथों में तस्वीर और गमगीन आखें, हर चेहरे में ढूंढ रहे उम्मीद
Nepal flash flood
'लेंडे नदी पर बनी झील कभी भी फट सकती है', चीन ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल को दी नई वॉर्निंग
Advertisement

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे नागरिकों को राहत और बचाव सहायता पहुंचाना और उन्हें सुरक्षित हिमाचल वापस लाना है. सरकार, विदेश मंत्रालय और काठमांडू में भारतीय दूतावास के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए है. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार ने नेपाल में फंसे हिमाचल के लोगों और उनके परिवारों की मदद के लिए सभी ज़िलों में कंट्रोल रूम बनाए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    अमेठी के हॉस्टल में नर्सिंग छात्रा की मौत... सुबह मां-बाप से बात की, कुछ घंटे बाद फंदे से लटका मिला शव |
    Best Places to Visit in Rajasthan: परिवार के साथ कहीं घूमने का बना रहे हैं प्लान? राजस्थान की ये 9 जगहें रहेंगी बेस्ट |
    IIT दिल्ली में तेज हुआ छात्रों का प्रदर्शन, निदेशक ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की दी चेतावनी  |
    Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मचाया गदर! कप्तान ईशान किशन को लेकर खोला सबसे बड़ा राज |
    नेपाली सेना के जवानों ने मजदूरों को कैसे किया रेस्क्यू ? |
    नेपाली सेना ने मलबे में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला |
    KBC 18: परिवार ने छोड़ा साथ-समाज ने दुत्कारा, ट्रांसजेंडर डॉक्टर की कहानी सुन इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन |
    मोदी के सेंट्रल एशिया दौरे में पुतिन-जिनपिंग से मुलाकात, जानें पूरा कार्यक्रम |
    200KM की रेंज, मेटल बॉडी और स्मार्ट फीचर्स, लॉन्च हुआ Ather Konarc |
    जेल में बंद आतंकी अफताब अंसारी के पास स्मार्टफोन! छापे में Wi-Fi डिवाइस और 31 हजार रुपये भी मिले
    Advertisement