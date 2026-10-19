scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोई करता था वेल्डिंग, तो कोई सीख रहा था टाइल्स लगाना... टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के शूटरों की क्राइम कुंडली

मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की क्राइम कुंडली सामने आई है. सोनीपत के रेहान ने नौवीं में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. वह अवैध हथियार रखने के मामले में जेल जा चुका है और बाहर आने के बाद वेल्डिंग का काम करने लगा था.

Advertisement
X
टाइगर श्रॉफ पर हमले के 2 शूटर हरियाणा के रहने वाले हैं. (Photo: ITG)
टाइगर श्रॉफ पर हमले के 2 शूटर हरियाणा के रहने वाले हैं. (Photo: ITG)

मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की क्राइम कुंडली सामने आने के बाद कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं. सोनीपत के रहने वाले दोनों आरोपियों की पृष्ठभूमि अलग-अलग है. एक आरोपी रेहान नौवीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था और अवैध हथियार रखने के मामले में जेल भी जा चुका है. वहीं, दूसरा आरोपी नाबालिग है, जिसे उसके पिता पत्थर और टाइल्स लगाने का काम सिखा रहे थे. अब इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी से उनके परिवार हैरान हैं.

नौवीं में फेल हुआ रेहान, पहले भी जा चुका है जेल
रेहान सोनीपत के गांव देवरू का रहने वाला है. परिवार के मुताबिक उसने नौवीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. इसके बाद वह काम की तलाश में जुट गया. हालांकि, उसकी जिंदगी में अपराध का एक अध्याय भी जुड़ चुका है. परिजनों के मुताबिक, रेहान अवैध हथियार रखने के मामले में पहले भी जेल जा चुका है.

परिवार ने उसे गलत रास्ते से दूर रहने और मेहनत-मजदूरी करके जिंदगी संवारने के लिए कई बार समझाया था. लेकिन अब टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में उसकी गिरफ्तारी ने परिजनों को मुश्किल में डाल दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

Tiger Shroff firing
रैपिडो राइडर से ड्रेडेड शूटर बना लड़का... टाइगर केस में बड़े खुलासे
Tiger shroff case accused detained
नेपाल भागने की फिराक में थे शूटर, जाल बिछाकर पुलिस ने दबोचा
Tiger Shroff car firing case: Mumbai police initiate probe after attack.
मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, क्राइम ब्रांच जांच में जुटी
लक्ष्य, जो मां की ज्योत जलाकर आराधना कर रहे हैं. (Photo: Screengrabs)
16 साल के लक्ष्य ने हाथ में जलाई माता की ज्योत, 9 दिन तक करेंगे आराधना- VIDEO
मुंबई से कोटा की दूरी लगभग 927 किलोमीटर है (Photo: ITG)
15 घंटे में मुंबई से कोटा कैसे पहुंचे टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले?

जेल से छूटने के बाद करने लगा था वेल्डिंग का काम
रेहान अपनी मां समसिदा और छोटे भाई के साथ गांव में अपने मामा के घर रहता था. उसकी मां एक निजी कंपनी में काम करती हैं. परिवार के मुताबिक, रेहान करीब 12 साल पहले अपने पिता से अलग हो गया था.

Advertisement

रेहान की मौसी अफसाना ने बताया कि जेल से छूटने के बाद वह वेल्डिंग का काम करने लगा था. परिवार को यही बताया गया था कि वह काम पर जा रहा है. मौसी के मुताबिक बकरीद पर वह घर आया था. त्योहार मनाने के बाद काम पर जाने की बात कहकर निकल गया. परिजनों को जानकारी नहीं थी कि वह इस तरह के किसी गंभीर मामले में गिरफ्तार हो सकता है.

अब दूसरे आरोपी की क्राइम कुंडली भी जानिए
इस मामले में गिरफ्तार दूसरा आरोपी भी सोनीपत का रहने वाला है और नाबालिग है. उसके पिता के मुताबिक बेटा गोहाना में पत्थर और टाइल्स लगाने का काम सीख रहा था. वह 13 तारीख को घर आया था, लेकिन उसके बाद कहां चला गया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है.

नाबालिग के पिता खुद दिव्यांग हैं और ईंट तोड़कर मजदूरी करते हैं. इसी मेहनत से परिवार का गुजारा चलता है. बेटे का नाम फायरिंग जैसे गंभीर मामले में सामने आने से परिवार सदमे में है. पिता ने आशंका जताई कि कहीं कोई उसे बहला-फुसलाकर तो नहीं ले गया. उन्होंने अभिनेता से जुड़ी फायरिंग की घटना को गलत बताया.

एक आरोपी पहले जा चुका है जेल, दूसरा नाबालिग
दोनों आरोपियों की पृष्ठभूमि में एक बड़ा अंतर सामने आया है. रेहान के परिवार के मुताबिक वह अवैध हथियार रखने के मामले में पहले जेल जा चुका है और बाहर आने के बाद वेल्डिंग का काम करने लगा था. दूसरी ओर, नाबालिग आरोपी के पिता का कहना है कि उनका बेटा टाइल्स लगाने का काम सीख रहा था.

Advertisement

अब पुलिस की जांच में यह पता लगाना अहम होगा कि दोनों आरोपी इस मामले से कैसे जुड़े, उनकी कथित भूमिका क्या थी और क्या इस घटना के पीछे किसी अन्य व्यक्ति या नेटवर्क का हाथ है. फिलहाल, परिवारों के बयान उनकी ओर से सामने आई जानकारी हैं. आरोपियों की भूमिका और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की पुष्टि जांच के निष्कर्षों से ही होगी. गिरफ्तार हुए 3 में एक आोरपी बिहार का रहने वाला है और मुंबई में रैपिडो चलाता था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कांग्रेस का CEC पर नया वार, टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में तीन आरोपी गिरफ्तार, देखें टॉप न्यूज |
    गाजियाबाद-ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जाम से मिलेगी मुक्ति... 131 करोड़ की लागत से नाले के ऊपर बनेगी 12 मीटर चौड़ी चमचमाती सड़क |
    टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले तीनों शूटर गिरफ्तार, देखें बड़ी खबरें |
    अखिलेश ने मुफ्त तीर्थ यात्रा बसों को दिखाई हरी झंडी |
    'भारत में अराजकता फैलाने की साज‍िश को समझें...', RSS के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का युवाओं को संदेश |
    टाइगर श्रॉफ पर हमले से लॉरेंस बिश्नोई फिर रडार पर, साबरमती जेल जाकर पुलिस करेगी पूछताछ? |
    गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाना होगा आसान, शाहबेरी में नाले के ऊपर बनेगी 12 मीटर चौड़ी सड़क |
    400 रनों का विस्फोट, रणजी में ऐसा तूफान... पृथ्वी शॉ का रिकॉर्ड भी उड़ा |
    मिसाइल स्टोरेज से डेटा सेंटर तक... यूक्रेन में रूस ने रातभर की बमबारी |
    ‘मुझे मर जाने दो’, राखी सावंत के शो में ‘नपुंसक’ कहने के बाद मां से ऐसा कहता था लक्ष्मण, परिवार को अब न्याय की उम्मीद
    Advertisement