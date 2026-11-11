हरियाणा: रोडरेज में मैनेजर का मर्डर, बीच हाईवे बदमाशों ने गोलियों से भूना

हरियाणा के सोनीपत में रोड रेज की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जम्मू-कटरा हाईवे पर खेड़ा खेड़ी गांव के पास गाड़ी में टक्कर मारने का विरोध करना एक डे-बैक आउटलेट के मैनेजर को भारी पड़ गया. बदमाशों ने पहले उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर विवाद बढ़ने पर उन्हें गोली मार दी. गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई ले जाए गए मैनेजर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

और पढ़ें

विवाद के बाद मारी गोली

मृतक की पहचान प्रह्लाद के रूप में हुई है. वह कैथल स्थित डे-बैक आउटलेट में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. जानकारी के मुताबिक प्रह्लाद अपने एक साथी के साथ कैथल से रोहतक जा रहा थे. इसी दौरान खेड़ा खेड़ी गांव के पास कुछ बदमाशों ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी.

टक्कर लगने के बाद प्रह्लाद ने अपनी गाड़ी रुकवाई और बदमाशों से पूछा कि उन्होंने टक्कर क्यों मारी. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि सड़क पर हुए इस विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. बदमाशों ने प्रह्लाद पर गोली चला दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. प्रह्लाद के साथी और अन्य लोगों की मदद से उन्हें तत्काल रोहतक पीजीआई पहुंचाया गया. हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

Advertisement

रोड रेज में हत्या के बाद जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही बरोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस हत्याकांड की गंभीरता से जांच कर रही है. शुरुआती घटनाक्रम में गाड़ी की टक्कर के बाद हुए विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है. पुलिस हमलावरों की पहचान करने और वारदात के पीछे की पूरी वजह का पता लगाने में जुटी है. इस घटना ने एक बार फिर सड़क पर मामूली विवाद के जानलेवा रूप लेने का खतरा उजागर कर दिया है.

---- समाप्त ----