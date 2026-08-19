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भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के बीच रिटायर्ड JE पर हमला, घर के पास कार सवारों ने बरसाए रॉड-डंडे

हरियाणा के सोनीपत में HSVP के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर रामकिशन नागर पर हमला हुआ है. आरोप है कि कार सवार पांच लोगों ने घर के पास उन्हें लोहे की रॉड और डंडों से पीटा. शिकायत पर ठेकेदार समेत नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है.

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भ्रष्टाचार के आरोपों की भी होगी जांच.(Photo: Screengrab)
भ्रष्टाचार के आरोपों की भी होगी जांच.(Photo: Screengrab)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी नेता एवं रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर रामकिशन नागर पर सोनीपत में हमला किया गया. घटना सेक्टर-12 स्थित उनके घर के पिछले गेट के पास की बताई जा रही है. नागर के मुताबिक, कार में आए पांच लोगों ने उन्हें घेर लिया और लोहे की रॉड तथा डंडों से मारना शुरू कर दिया.

हमले में रामकिशन नागर के दोनों पैर, कमर, पेट, गर्दन और हाथ चोटिल हुए हैं. उपचार के बाद सिविल अस्पताल की मेडिकल लीगल रिपोर्ट यानी MLR में चार ब्लंट चोटें दर्ज की गई हैं. घटना के बाद नागर ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर सेक्टर-27 थाना पुलिस ने ठेकेदार इंद्रजीत सिंह समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

यह भी पढ़ें: सोनीपत मेडिकल कॉलेज में छेड़छाड़ के बाद MBBS छात्राओं में गुस्सा, सुरक्षा को लेकर निदेशक ऑफिस के बाहर प्रदर्शन

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ठेकेदार समेत 9 पर मुकदमा

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की विभिन्न धाराओं के साथ SC-ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एसीपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है. पुलिस अब घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालकर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है.

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रामकिशन नागर HSVP के सेवानिवृत्त जेई होने के साथ हुड्डा पब्लिक हेल्थ यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि HSVP के कुछ अधिकारियों और ठेकेदार इंद्रजीत सिंह की कथित मिलीभगत से विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है. नागर के अनुसार, उन्होंने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें दी थीं.

नागर का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो यूनियन की ओर से आंदोलन शुरू किया गया. कर्मचारियों ने 10 अगस्त से HSVP कार्यालय, सेक्टर-15 में प्रदर्शन शुरू किया था. आरोप है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों और विरोध-प्रदर्शन से नाराज लोगों ने उन्हें निशाना बनाया. इसी दौरान उनके साथ मारपीट की घटनाएं शुरू होने का भी आरोप लगाया गया है.

शिकायतों और प्रदर्शन से नाराजगी का आरोप

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से विभागीय स्तर पर कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा रहे थे. उनका आरोप है कि इसी वजह से उन्हें दबाव में लाने की कोशिश की गई. हालांकि, हमले के पीछे वास्तविक कारण क्या था और वारदात में कौन-कौन शामिल था, इसका खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.

पुलिस के अनुसार, घटना के संबंध में नामजद आरोपियों के अलावा अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. CCTV फुटेज के जरिए हमलावरों की गतिविधियों और वारदात के समय इस्तेमाल किए गए वाहन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले से पहले और बाद में आरोपी कहां गए.

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देखें वीडियो...

वहीं, रामकिशन नागर के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को जांच का अहम हिस्सा बनाया गया है. पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है. जांच अधिकारी घटना से जुड़े सभी पहलुओं को जोड़ने में जुटे हैं.

भ्रष्टाचार के आरोपों की भी होगी जांच

इस पूरे विवाद का एक सिरा HSVP में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से भी जुड़ा है. नागर ने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार के बीच कथित मिलीभगत का आरोप लगाया है. उन्होंने इस संबंध में पहले भी उच्च अधिकारियों को शिकायतें देने की बात कही है. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस की जांच हमले के साथ-साथ शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए घटनाक्रम और आरोपों से जुड़े तथ्यों पर भी केंद्रित है. पुलिस यह भी देख रही है कि क्या प्रदर्शन और पूर्व शिकायतों की वजह से किसी तरह का विवाद पैदा हुआ था.

फिलहाल, सोनीपत पुलिस CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. रिटायर्ड जेई पर हुए हमले के बाद कर्मचारी संगठन और विभागीय भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है. जांच आगे बढ़ने के साथ ही हमले की पूरी वजह और आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होने की उम्मीद है.

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