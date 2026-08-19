scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कश्मीर पर सर्जियो गोर के बयान से चिढ़ा पाकिस्तान, अमेरिकी राजनयिक को किया तलब

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर बुधवार को कश्मीर दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया. गोर अभी श्रीनगर में हैं और गुरुवार को वे लद्दाख का दौरा करेंगे.

Advertisement
X
श्रीनगर में अमेरिकी राजदूत ने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. (फोटो-X/@OmarAbdullah)
श्रीनगर में अमेरिकी राजदूत ने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. (फोटो-X/@OmarAbdullah)

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणी से पाकिस्तान जल-भून गया है. पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी 'चार्ज डी अफेयर्स' (कार्यवाहक राजदूत) को तलब किया और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. सर्जियो गोर ने कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया था. 

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को "भारत का हिस्सा" बताए जाने को खारिज कर दिया और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादित इलाका बताया है. इस्लामाबाद ने कहा कि ये बातें तथ्यों के हिसाब से गलत हैं और जम्मू-कश्मीर विवाद पर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रुख के खिलाफ हैं. पाकिस्तान ने यह भी कहा कि यह बयान UN चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है.

बता दें कि भारत लंबे समय से स्पष्ट करता आ रहा है कि जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) भारत का अभिन्न अंग है. 

सम्बंधित ख़बरें

US envoy Sergio Gor and J&K CM Omar Abdullah
'जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा', CM उमर से मुलाकात के बाद बोले अमेरिकी राजदूत
Sergio Gor Trump
मुनीर-शहबाज फेल? सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा, PAK-चीन को क्या मैसेज
Sergio Gor on US Investment by Indian Companies
अचानक भारत की तारीफ, सर्जियो गोर बोले- इस काम में भारत नंबर-1
'जम्मू-कश्मीर भारत का अहम अंग....', US राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा बयान
CM Omar Abdullah
सर्जियो गोर के कश्मीर दौरे पर CM उमर ने कही ऐसी बात, PAK को लगेगी मिर्ची

पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक को समन करने पर  एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है और जम्मू-कश्मीर को लेकर खूब गलत बयानी की है. 

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर सर्जियो गोर के बयान को गैर जिम्मेदराना बताया है. और कहा है कि इस बयान ने जम्मू-कश्मीर पर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रुख को कमजोर किया है. पाकिस्तान ने कहा है कि यह बयान यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून  के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता को भी कमजोर करता है. 

Advertisement

पाकिस्तान ने आखिर में राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ट्रंप की जम्मू-कश्मीर मामले में मीडिएशन करने की कोशिशों की तारीफ की है.

श्रीनगर दौरे पर आए सर्जियो गोर यहां की खूबसूरती के कायल हुए बिना नहीं रह सके. सीएम अब्दुल्ला के साथ एक जॉइंट मीडिया ब्रीफिंग में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है और बेहद खूबसूरत जगह है.

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर की यात्रा से जुड़ी सलाहों पर फिर से विचार करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे सुरक्षित जगह बनाने के लिए कदम उठाए हैं. 

गोर ने कहा, "अमेरिका यात्रा से जुड़ी चेतावनियां जारी करता है और समय-समय पर हम उन चेतावनियों का फिर से मूल्यांकन करते हैं. मैं आज यहां कोई बड़ी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम गौर करेंगे."

शिकारा से डल झील की सैर 

जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को मशहूर डल झील में 'शिकारा' की सवारी की. 

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद अमेरिकी राजदूत सीधे डल झील पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि उनके साथ सुरक्षाकर्मी और अमेरिकी दूतावास के अधिकारी भी थे.

Advertisement

गोर नेहरू पार्क के पास 'शिकारा' में सवार हुए और लगभग एक घंटे तक सवारी का आनंद लिया.

पाकिस्तान में नहीं है अमेरिका का फुलटाइम राजदूत

वर्तमान में पाकिस्तान में अमेरिका का कोई फुलटाइम राजदूत नहीं है. आखिरी अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम थे, जिन्होंने जनवरी 2025 में पद छोड़ दिया था. तब से अमेरिकी दूतावास का नेतृत्व चार्जे द अफेयर्स नताली ए. बेकर कर रही हैं. वे जनवरी 2025 से इस पद पर हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    जल बोर्ड घोटाले पर सियासी जंग, AAP के आरोपों पर राघव चड्ढा ने दी सफाई |
    सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, कन्नौज में 12 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस |
    सोरेन सरकार के सामने नई चुनौती, रद्द हुई भर्ती परीक्षाओं से बवाल |
    लगातार बारिश से पुरुलिया में सड़कें जलमग्न |
    किस मामले में गिरफ्तार हुए पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन? |
    Delhi: चाकू की नोक पर महिला को बनाया बंधक, 75 लाख कैश लेकर फरार हुए लुटेरे |
    आजमगढ़ में शिक्षक की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन |
    NCERT ने बदली पॉलिटिकल साइंस की किताबें बनाने वाली टीम, RSS से जुड़े चार नाम शामिल |
    लुधियाना में पिज्जा आउटलेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, Video |
    बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर आया जीजा और साले को मार दी गोली, जानें विवाद की वजह
    Advertisement