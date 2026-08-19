कश्मीर पर सर्जियो गोर के बयान से चिढ़ा पाकिस्तान, अमेरिकी राजनयिक को किया तलब

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणी से पाकिस्तान जल-भून गया है. पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी 'चार्ज डी अफेयर्स' (कार्यवाहक राजदूत) को तलब किया और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. सर्जियो गोर ने कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया था.

और पढ़ें

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को "भारत का हिस्सा" बताए जाने को खारिज कर दिया और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादित इलाका बताया है. इस्लामाबाद ने कहा कि ये बातें तथ्यों के हिसाब से गलत हैं और जम्मू-कश्मीर विवाद पर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रुख के खिलाफ हैं. पाकिस्तान ने यह भी कहा कि यह बयान UN चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है.

बता दें कि भारत लंबे समय से स्पष्ट करता आ रहा है कि जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) भारत का अभिन्न अंग है.

पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक को समन करने पर एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है और जम्मू-कश्मीर को लेकर खूब गलत बयानी की है.

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर सर्जियो गोर के बयान को गैर जिम्मेदराना बताया है. और कहा है कि इस बयान ने जम्मू-कश्मीर पर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रुख को कमजोर किया है. पाकिस्तान ने कहा है कि यह बयान यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता को भी कमजोर करता है.

Advertisement

Very much enjoyed meeting Hon. Chief Minister @OmarAbdullah https://t.co/MPZqI4iR0K — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) August 19, 2026

पाकिस्तान ने आखिर में राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ट्रंप की जम्मू-कश्मीर मामले में मीडिएशन करने की कोशिशों की तारीफ की है.

श्रीनगर दौरे पर आए सर्जियो गोर यहां की खूबसूरती के कायल हुए बिना नहीं रह सके. सीएम अब्दुल्ला के साथ एक जॉइंट मीडिया ब्रीफिंग में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है और बेहद खूबसूरत जगह है.

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर की यात्रा से जुड़ी सलाहों पर फिर से विचार करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे सुरक्षित जगह बनाने के लिए कदम उठाए हैं.

गोर ने कहा, "अमेरिका यात्रा से जुड़ी चेतावनियां जारी करता है और समय-समय पर हम उन चेतावनियों का फिर से मूल्यांकन करते हैं. मैं आज यहां कोई बड़ी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम गौर करेंगे."

शिकारा से डल झील की सैर

जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को मशहूर डल झील में 'शिकारा' की सवारी की.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद अमेरिकी राजदूत सीधे डल झील पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि उनके साथ सुरक्षाकर्मी और अमेरिकी दूतावास के अधिकारी भी थे.

Advertisement

गोर नेहरू पार्क के पास 'शिकारा' में सवार हुए और लगभग एक घंटे तक सवारी का आनंद लिया.

पाकिस्तान में नहीं है अमेरिका का फुलटाइम राजदूत

वर्तमान में पाकिस्तान में अमेरिका का कोई फुलटाइम राजदूत नहीं है. आखिरी अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम थे, जिन्होंने जनवरी 2025 में पद छोड़ दिया था. तब से अमेरिकी दूतावास का नेतृत्व चार्जे द अफेयर्स नताली ए. बेकर कर रही हैं. वे जनवरी 2025 से इस पद पर हैं.



---- समाप्त ----