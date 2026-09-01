पलवल में दर्दनाक हादसा! ट्राले से टकराई तेज रफ्तार पिकअप, गोगामेड़ी से लौट रहे UP के 6 श्रद्धालुओं की मौत

हरियाणा के पलवल में केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां गांव यादुपुर के पास एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्राले से टकरा गई. जिससे 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी मृतक और घायल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो राजस्थान के गोगामेड़ी मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने घर लौट रहे थे.

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हादसा मंगलवार सुबह करीब 6.30 बजे केएमपी एक्सप्रेसवे पर यादुपुर गांव के पास हुआ. बताया जा रहा है कि पिकअप गाड़ी में सवार होकर मैनपुरी के श्रद्धालु राजस्थान स्थित प्रसिद्ध गोगामेड़ी मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहे थे. तभी अचानक सड़क किनारे खड़े एक ट्राले में पिकअप की भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि पिकअप गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

घायलों का पलवल के अस्पताल में चल रहा है इलाज

इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई. मृतकों की पहचान उत्तरप्रदेश के मैनपुरी निवासी 70 वर्षीय विजय, 45 वर्षीय रसमा देवी, 65 वर्षीय कमला, 40 वर्षीय राजकुमार, 60 वर्षीय महेश और 52 वर्षीय सुधा के रूप में हुई है. वहीं हादसे में घायल 9 लोगों को तुरंत इलाज के लिए पलवल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया.

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पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है. इस हादसे के बाद जिस ट्रक से पिकअप टकराई वह ट्रक और उसका चालक फरार है. इसके अलावा पिकअप चालक भी फरार बताया जा रहा है.

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