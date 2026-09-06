गुरुग्राम में 4 महीने में करीब 3 लाख चालान, बाइक पर बिना हेलमेट पीछे बैठने वालों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

गुरुग्राम की सड़कों पर बाइक सवारों की लापरवाही को लेकर यातायात पुलिस के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं. मई से अगस्त 2026 के बीच विशेष अभियान के दौरान बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग के 2 लाख 92 हजार 866 चालान जारी किए गए. इस दौरान रोजाना औसतन करीब 2 हजार 381 उल्लंघन दर्ज किए गए.

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सबसे ज्यादा कार्रवाई बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारियों के खिलाफ हुई. बिना हेलमेट पिलियन राइडिंग के 1 लाख 46 हजार 163 चालान काटे गए. इसके बाद हेलमेट के बिना वाहन चलाने वालों के 1 लाख 39 हजार 381 चालान हुए. ट्रिपल राइडिंग के 7 हजार 322 मामले भी पकड़े गए.

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अगस्त में चरम पर पहुंची लापरवाही

महीनेवार आंकड़ों में अगस्त के दौरान नियम तोड़ने वालों की संख्या सबसे ज्यादा रही. अकेले इस महीने 77 हजार 800 से अधिक चालान किए गए. इससे साफ है कि दोपहिया वाहनों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी अभी भी गुरुग्राम में बड़ी चुनौती बनी हुई है.

यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि सड़क हादसे में जान की सुरक्षा के लिए पहनें. दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट जरूरी है.

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अब और सख्त होगी कार्रवाई

ट्रैफिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. पुलिस का जोर सड़क पर अनुशासन कायम करने और हादसों के खतरे को कम करने पर है. बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग जैसे उल्लंघनों पर निगरानी और कार्रवाई को और सख्त किया जाएगा.

पुलिस ने लोगों से जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की अपील की है, ताकि वे सुरक्षित अपने घर लौट सकें. विभाग का कहना है कि सड़क सुरक्षा में आम लोगों की भूमिका भी उतनी ही अहम है.

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