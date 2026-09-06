scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुरुग्राम में 4 महीने में करीब 3 लाख चालान, बाइक पर बिना हेलमेट पीछे बैठने वालों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का बड़ा आंकड़ा सामने आया है. मई से अगस्त 2026 के बीच यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग के 2 लाख 92 हजार 866 चालान किए. इनमें सबसे ज्यादा कार्रवाई पीछे बैठने वाले लोगों पर हुई. अगस्त में उल्लंघन के मामले सबसे अधिक रहे. पुलिस ने अब नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ाने की चेतावनी दी है.

Advertisement
X
अगस्त में चरम पर पहुंची लापरवाही.(Photo: ITG)
अगस्त में चरम पर पहुंची लापरवाही.(Photo: ITG)

गुरुग्राम की सड़कों पर बाइक सवारों की लापरवाही को लेकर यातायात पुलिस के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं. मई से अगस्त 2026 के बीच विशेष अभियान के दौरान बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग के 2 लाख 92 हजार 866 चालान जारी किए गए. इस दौरान रोजाना औसतन करीब 2 हजार 381 उल्लंघन दर्ज किए गए.

सबसे ज्यादा कार्रवाई बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारियों के खिलाफ हुई. बिना हेलमेट पिलियन राइडिंग के 1 लाख 46 हजार 163 चालान काटे गए. इसके बाद हेलमेट के बिना वाहन चलाने वालों के 1 लाख 39 हजार 381 चालान हुए. ट्रिपल राइडिंग के 7 हजार 322 मामले भी पकड़े गए.

यह भी पढ़ें: 60 साल के शख्स ने पांच साल की बच्ची से किया रेप, गुरुग्राम में हैरान कर देने वाला मामला

सम्बंधित ख़बरें

gurugram traffic police
गुरुग्राम में बारिश के बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी बना मसीहा
Gurugram traffic police viral video
ट्रैफिक जवान निकाल रहा था हाईवे पर जमा पानी, अब जमकर हो रही तारीफ
घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश. (Photo: Representational )
गुरुग्राम: 60 साल के शख्स ने पांच साल की बच्ची से किया रेप
delhi ncr sudden rain
दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया अलर्ट
शहरीकरण से रिहायशी इलाकों में बढ़े सांप.(Photo: ITG)
टॉयलेट सीट के नीचे छिपा 6 फीट लंबा कोबरा, फुंकार सुन मचा हड़कंप-VIDEO

अगस्त में चरम पर पहुंची लापरवाही

महीनेवार आंकड़ों में अगस्त के दौरान नियम तोड़ने वालों की संख्या सबसे ज्यादा रही. अकेले इस महीने 77 हजार 800 से अधिक चालान किए गए. इससे साफ है कि दोपहिया वाहनों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी अभी भी गुरुग्राम में बड़ी चुनौती बनी हुई है.

यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि सड़क हादसे में जान की सुरक्षा के लिए पहनें. दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट जरूरी है.

Advertisement

अब और सख्त होगी कार्रवाई

ट्रैफिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. पुलिस का जोर सड़क पर अनुशासन कायम करने और हादसों के खतरे को कम करने पर है. बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग जैसे उल्लंघनों पर निगरानी और कार्रवाई को और सख्त किया जाएगा.

पुलिस ने लोगों से जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की अपील की है, ताकि वे सुरक्षित अपने घर लौट सकें. विभाग का कहना है कि सड़क सुरक्षा में आम लोगों की भूमिका भी उतनी ही अहम है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गुरुग्राम में 4 महीने में करीब 3 लाख चालान, बाइक पर बिना हेलमेट पीछे बैठने वालों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड |
    सलमान को झूठे लगे ईशा के आंसू! बिग बॉस में बादशाह की तरफदारी की, बोले- वो तुम्हें भूल चुका है |
    पत्नी का कत्ल... 3 घंटे तक बेटे को गोद में लेकर घूमता रहा यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल, मायके वालों ने पकड़ा |
    'होर्मुज में अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया', ईरान का दावा, US ने बताया झूठ |
    Homemade Chai Masala: चाय में नहीं आ रहा वो मजेदार स्वाद? इन 9 मसालों से बनाएं सीक्रेट चाय मसाला, हर घूंट में मिलेगा टपरी वाला मजा |
    100 साल पुराना मंदिर तोड़ा... अब सहारनपुर में अवैध मस्जिद ढहाने पर बिलबिलाया पाकिस्तान |
    नागपुर में नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा, रेड लाइट एरिया से मिले सबसे ज्यादा वोट! |
    कमाई पर ध्यान, हॉस्टल बना 'श्मशान'; देखें द‍िल्ली हादसे की पोल खोलती र‍िपोर्ट |
    हार्दिक पंड्या संग जुड़ा नाम, अमीषा पटेल को यूजर्स ने कहा 'आंटी', मिला करारा जवाब |
    BSP में फिर किनारे हुए आकाश आनंद! छोटे भाई ईशान को बड़ी जिम्मेदारी
    Advertisement