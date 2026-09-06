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पत्नी का कत्ल... 3 घंटे तक बेटे को गोद में लेकर घूमता रहा यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल, मायके वालों ने पकड़ा

Lucknow Mahanagar Constable Murder Case: लखनऊ के महानगर में यूपी पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल हिमांशु श्रीवास्तव ने लोहे की रॉड से पत्नी रश्मि की हत्या की. कत्ल के बाद 1 साल के बेटे को लेकर टहलता रहा. पुलिस हिरासत में आरोपी.

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हेड कॉन्स्टेबल हिमांशु श्रीवास्तव ने की पत्नी की हत्या.(Photo:ITG)
हेड कॉन्स्टेबल हिमांशु श्रीवास्तव ने की पत्नी की हत्या.(Photo:ITG)

UP News: राजधानी लखनऊ के महानगर थाना इलाके से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां यूपी पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. घरेलू विवाद के दौरान आरोपी ने पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया. खौफनाक पहलू यह रहा कि कत्ल के बाद आरोपी अपने 1 साल के मासूम बच्चे को गोद में लेकर घंटों बाहर टहलता रहा. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

वारदात महानगर क्षेत्र के पेपर मिल इलाके की है. 2011 बैच का हेड कांस्टेबल हिमांशु श्रीवास्तव यहां पिछले ढाई साल से किराए के मकान में रह रहा था. हिमांशु मूल रूप से अयोध्या के निरालानगर का निवासी है और वर्तमान में डालीगंज स्थित सूचना अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय में तैनात था. उसकी शादी साल 2015 में अंबेडकरनगर की रश्मि श्रीवास्तव (40) से हुई थी. रविवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद हिमांशु ने रश्मि के सिर पर लोहे की रॉड दे मारी. सिर से ज्यादा खून बह जाने के कारण रश्मि की मौके पर ही मौत हो गई.

कत्ल के बाद 3 घंटे बच्चे के साथ बाहर घूमता रहा वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हेड कांस्टेबल काफी देर तक मकान मालिक के पास बैठा रहा. इसके बाद वह अपने 1 साल के बेटे को गोद में लेकर करीब 3 घंटे तक बाहर घूमता रहा. जब वह वापस लौटा तो कमरे में लाश के पास बैठ गया. रश्मि का फोन जब लगातार नहीं उठा, तो उसके भाई अनहोनी की आशंका में घर पहुंचे.

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भाई सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि जब वे कमरे के अंदर दाखिल हुए तो रश्मि किचन के पास खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी और उसकी सांसें थम चुकी थीं. हिमांशु वहीं मौजूद था, लेकिन पूछने पर उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया. इसके बाद मायके वालों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

मृतका के भाई सौरभ ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमांशु शादी के बाद से ही उनकी बहन को प्रताड़ित कर रहा था. पुलिस विभाग में होने की वजह से वह बार-बार बच जाता था. इससे पहले भी उसने गमछे से गला घोंटकर बहन को मारने की कोशिश की थी. परिवार को बचाने के लिए रश्मि सब सहती रही.

रक्षाबंधन पर भी सब सामान्य लग रहा था, लेकिन हिमांशु ने सोची-समझी साजिश के तहत उसकी जान ले ली. वहीं रश्मि के पिता ने बताया कि जन्माष्टमी पर बेटी ने सब ठीक होने का मैसेज भेजा था, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जाएगा.

डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर के मुताबिक, सूचना मिलते ही महानगर पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे के फर्श पर रश्मि का शव खून से लथपथ हालत में मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी हेड कांस्टेबल हिमांशु श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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