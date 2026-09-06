BSP में फिर किनारे हुए आकाश आनंद! छोटे भाई ईशान को बड़ी जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जारी हलचल के बीच बहुजन समाज पार्टी (BSP) में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पार्टी प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद के छोटे भाई ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. वहीं, आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर अपना बायो एक बार फिर बदल दिया है. उन्होंने अब खुद को 'BSP समर्थक' बताया है. इससे पहले उन्होंने अपने बायो में 'BSP कार्यकर्ता' लिखा हुआ था.

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पार्टी के नए संगठनात्मक बदलाव में आकाश आनंद का नाम किसी जिम्मेदारी में नहीं है. वहीं उनके छोटे भाई ईशान आनंद (ईशू) को मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया गया है. उन्हें करीब 15 राज्यों में पार्टी के कामकाज की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जानकारी के मुताबिक, ईशान आनंद इन राज्यों में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों और कामकाज की समीक्षा करेंगे और अपनी रिपोर्ट अपने पिता एवं BSP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार को देंगे.

आकाश आनंद ने फिर बदला बायो

इस संगठनात्मक बदलाव के बीच आकाश आनंद के सोशल मीडिया बायो में किया गया बदलाव भी चर्चा में है. कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बायो से 'नेशनल कन्वीनर' का पद हटाकर खुद को 'BSP कार्यकर्ता' बताया था. अब उन्होंने इसमें एक और बदलाव करते हुए केवल 'BSP समर्थक' लिख दिया है. आकाश आनंद के इस कदम को पार्टी संगठन में उनकी बदलती भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है.

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हालांकि, आकाश आनंद ने पार्टी छोड़ने को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है. ऐसे में सिर्फ सोशल मीडिया बायो में 'BSP समर्थक' लिखने के आधार पर उनके पार्टी से पूरी तरह अलग होने की पुष्टि नहीं की जा सकती. दूसरी तरफ, ईशान आनंद को करीब 15 राज्यों की जिम्मेदारी मिलना संगठन में उनकी बढ़ती भूमिका का संकेत माना जा रहा है. ईशान BSP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार के बेटे और मायावती के भतीजे हैं.

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