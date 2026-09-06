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हार्दिक पंड्या संग जुड़ा नाम, अमीषा पटेल को यूजर्स ने कहा 'आंटी', मिला करारा जवाब

हार्दिक पंड्या को हाल ही में अमीषा पटेल के साथ पार्टी करते देखा गया, जिसके बाद लोगों ने दोनों का नाम साथ जोड़ना शुरू किया. इसपर एक्ट्रेस काफी नाराज हुईं हैं, उन्होंने ट्रोल्स को जवाब दिया है.

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अमीषा ने लगाई फटकार! (Photo: Getty Images/Instagram @ameeshapatel9)
अमीषा ने लगाई फटकार! (Photo: Getty Images/Instagram @ameeshapatel9)

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या की पर्सनल लाइफ अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं. उनकी किसी ना किसी एक्ट्रेस संग डेटिंग की चर्चा होती रहती है. हाल ही में उनका नाम 51 साल कीं अमीषा पटेल संग जुड़ा. दोनों का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते की चर्चा होनी शुरू हुई. 

अमीषा-हार्दिक की मुलाकात

बीती रात हार्दिक पंड्या किसी पार्टी में शामिल हुए थे, जहां अमीषा पटेल भी थीं. वहां उनकी मुलाकात हुई. अमीषा ने हार्दिक को वहां मौजूद लोगों से मिलवाया. वीडियो में दोनों की मुलाकात को लेकर ज्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा था. लेकिन इंटरनेट पर मौजूद यूजर्स ने इसे एक रोमांटिक एंगल देने की कोशिश की. 

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एक यूजर ने कहा कि जिस हिसाब से अमीषा हार्दिक के कंधे पर अपना हाथ रख रही हैं, वो काफी कुछ बयां कर रहा है. इसमें रेडिट पर जारी कुछ अफवाहों का भी जिक्र किया गया. इसके बाद एक दूसरे यूजर ने हार्दिक-अमीषा की वीडियो पर कहा कि शायद अब क्रिकेटर की दिलचस्पी 'आंटी' में है. 

X समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अमीषा और हार्दिक के वीडियो वायरल हो रहे हैं. अब एक्ट्रेस ने सामने से इन वीडियोज को लेकर हुए दावों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने ट्रोल्स को अपने अंदाज में करारा जवाब दिया.

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अमीषा ने दिया जवाब

इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने इन वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा- ओह माय गॉड, तुम सही कह रहे हो. सच में रोमांटिक तरीके से मेरा हाथ उसके ऊपर था. मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूं, लेकिन लगता है कि तुम्हारी कोई लड़की दोस्त भी नहीं है. किसी चीज पर पोस्ट करने से पहले तुम्हें कम से कम एक लड़की दोस्त बना लेनी चाहिए. 

बात करें हार्दिक पंड्या की, तो वो फिलहाल मॉडल-एक्ट्रेस माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. अमीषा पटेल संग उनका ये वीडियो बेंगलुरु में एक पार्टी का बताया जा रहा है, जहां दोनों मिले थे. अमीषा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो गदर 2 के बाद अभी तक किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनी हैं.

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