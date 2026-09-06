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Homemade Chai Masala: चाय में नहीं आ रहा वो मजेदार स्वाद? इन 9 मसालों से बनाएं सीक्रेट चाय मसाला, हर घूंट में मिलेगा टपरी वाला मजा

Homemade Chai Masala: घर पर चाय टपरी जैसी कड़क और स्वादिष्ट नहीं बनती? जानें सूखी अदरक, इलायची, दालचीनी, सौंफ और काली मिर्च जैसे मसालों से होममेड चाय मसाला बनाने का आसान तरीका. इसे एक बार बनाकर एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर लें और जब मन करे, चाय में डालकर हर कप में टपरी जैसा मजेदार स्वाद और खुशबू पाएं.

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घर का बना चाय मसाला हर घूंट को कड़क और स्वादिष्ट बना देता है. (Photo: ITG)
घर का बना चाय मसाला हर घूंट को कड़क और स्वादिष्ट बना देता है. (Photo: ITG)

Homemade Chai Masala: भारतीयों की सुबह भी चाय से होती है और शाम की गपशप का मजा भी चाय के साथ ही लिया जाता है. ऐसे में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि बहुत से लोगों के दिन का जरूरी हिस्सा है. सुबह उठते ही एक कप चाय मिल जाए तो दिन की शुरुआत बेहतर लगती है और शाम की थकान में गरमा-गरम चाय मूड भी ठीक कर देती है. लेकिन घर पर चाय बनाने वालों की अक्सर एक ही शिकायत रहती है उनकी वो टपरी जैसी कड़क और मजेदार नहीं बनती है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं, तो परेशान ना हों. आज हम आपको चाय का मसाला बनाने की एक रेसिपी बताने वाले हैं, जो आपकी चाय को हर बार बिल्कुल टपरी जैसा स्वाद देगी. 

अगर आपको भी मसाला चाय पसंद है, लेकिन हर बार अदरक, इलायची, दालचीनी और दूसरे मसाले अलग-अलग डालने का झंझट लगता है, तो एक आसान तरीका है. आप घर पर ही चाय मसाला बनाकर एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं. इसमें कुछ ऐसे मसाले मिलते हैं जो चाय में तेज खुशबू और हल्का मसालेदार स्वाद लाते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार मसाला तैयार करने के बाद जब भी चाय बनाएं, बस थोड़ी सी मात्रा डालनी है और साधारण चाय का स्वाद तुरंत बदल जाएगा.

घर पर चाय मसाला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स?
इस मसाले को तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. किचन में आसानी से मिलने वाले मसालों से ही ये तैयार हो जाएगा.

  • सूखी अदरक- 2 बड़े चम्मच
  • सौंफ- 2 बड़े चम्मच
  • काली मिर्च- 1 बड़ा चम्मच
  • बड़ी इलायची- 3
  • छोटी इलायची- 10 से 12
  • दालचीनी- 3 से 4 टुकड़े
  • लौंग- 1 छोटा चम्मच
  • जायफल- आधा छोटा चम्मच
  • सूखी तुलसी की पत्तियां- 1 बड़ा चम्मच

चाय मसाला बनाने का तरीका:

1. चाय मसाला बनाने के लिए सबसे पहले सभी मसालों को भूनना पड़ता है. इसके लिए एक कड़ाही को धीमी आंच पर रखें और उसमें सौंफ, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग डालें.

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2. इन मसालों को करीब 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर हल्का गर्म करें. इन्हें तेज आंच पर भूनने की जरूरत नहीं है. जैसे ही मसालों से अच्छी खुशबू आने लगे, गैस बंद कर दें.

3. अब गर्म मसालों को एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. ये स्टेप छोड़कर तुरंत मसाले पीसने की गलती न करें.

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4. मसाले ठंडे होने के बाद इन्हें सूखी अदरक, जायफल और सूखी तुलसी की पत्तियों के साथ मिक्सर में डालें. सभी चीजों को पीसकर हल्का दरदरा पाउडर तैयार कर लें. मसाले को बिल्कुल बारीक पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है.

5. जब चाय मसाला तैयार हो जाए तो इसे किसी साफ और पूरी तरह सूखे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें. डिब्बे के अंदर नमी नहीं जानी चाहिए, वरना मसाला जल्दी खराब हो सकता है.

एक कप चाय में कितना मसाला डालें?
अब जब भी चाय बनाएं, एक कप के लिए करीब एक चौथाई से आधा छोटा चम्मच चाय मसाला डाल सकते हैं. अगर आपको चाय में मसालों का स्वाद ज्यादा पसंद है, तो अपनी पसंद के हिसाब से इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं. मसाला डालने के बाद चाय को अच्छी तरह उबलने दें, ताकि मसालों की खुशबू और स्वाद दूध-चाय में अच्छी तरह घुल जाए.

एक बार बनाएं और कई कप चाय का स्वाद बढ़ाएं
इस होममेड चाय मसाले की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे हर बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. एक बार तैयार करके रख लें और जब भी मसाला चाय पीने का मन हो, बस थोड़ा सा मसाला डाल दें.

यानी रोज की वही चाय, लेकिन स्वाद और खुशबू बिल्कुल अलग. खासकर उन लोगों के लिए ये तरीका काफी काम का है, जिन्हें मसाला चाय पसंद है लेकिन हर कप में अलग-अलग मसाले डालने का समय नहीं मिलता.

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