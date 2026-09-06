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सलमान को झूठे लगे ईशा के आंसू! बिग बॉस में बादशाह की तरफदारी की, बोले- वो तुम्हें भूल चुका है

बिग बॉस के घर में बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी ने अपनी पर्सनल जिंदगी पर जो बातें कहीं, उसपर सलमान खान ने अपनी राय रखी. उन्होंने उनसे कहा कि सामने वाली पार्टी आगे बढ़ चुकी है.

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सलमान से मिलीं बादशाह की एक्स-वाइफ (Photo: Screengrab)
सलमान से मिलीं बादशाह की एक्स-वाइफ (Photo: Screengrab)

सलमान खान के शो बिग बॉस 20 पर रैपर बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी की एंट्री हो गई है. वो घर की चौथी सदस्य बनीं. उनकी एंट्री से पहले एक इमोशनल प्रोमो चलाया गया, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर बात की. प्यार और शादी को लेकर ईशा जब बात कर रही थीं, तो अचानक रो पड़ीं. हालांकि उनके आंसू सलमान को असली नहीं लगे. 

टूटे रिश्ते के दर्द में ईशा रिखी

बिग बॉस के स्टेज पर जब ईशा रिखी की एंट्री हुई, तब सलमान ने उनसे पूछा कि वीडियो में जो उनके आंसू निकले, क्या वो असली थे या नकली? जिसपर एक्ट्रेस ने जवाब में कहा कि बिल्कुल असली थे. फिर सुपरस्टार ने उन्हें जिंदगी में मूव ऑन करने की हिम्मत दी. सलमान ने ईशा से कहा- सबके ब्रेकअप होते हैं, तुम किसके सामने खड़ी हो?

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सलमान ने ईशा से पूछा कि क्या वो शो पर बादशाह या उनकी शादी से जुड़ी कोई बात करेंगी? तो एक्ट्रेस ने कहा कि वो इस मुद्दे पर एकदम चुप रहने वाली हैं. इस बात के लिए सलमान ने उन्हें सपोर्ट करते हुए कहा- हमारे पर्सनल मसले पर्सनल ही रहने चाहिए. अगली पार्टी बहुत पहले ही मूव ऑन कर गई है. तो किसी के पास तुम्हें इमोशनली दुख पहुंचाने का हक नहीं है. वर्तमान में फोकस करो, अपने कॉम्पिटीशन पर फोकस करो.

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क्या है बादशाह-ईशा का मसला?

बादशाह ने पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी संग गुपचुप दूसरी शादी रचाई थी, जो इस साल मार्च के महीने में सुर्खियों में आई. ईशा ने बादशाह संग अपने रिश्ते को पब्लिकली कुबूल किया. लेकिन फिर अगस्त के महीने में दोनों ने अपने तलाक की घोषणा की. बादशाह और ईशा ने पांच महीनों बाद अलग होने का फैसला, आपसी सहमति से लिया था. दोनों ने ये भी कहा कि वो इस बारे में आगे और कोई बात नहीं करना चाहेंगे. 

ईशा ने इंडिया टुडे/आजतक से बातचीत में भी बादशाह संग अपने तलाक पर कोई बयान नहीं दिया. हालांकि उन्होंने एक हिंट जरूर दिया कि लोगों को उनके अलग होने की सच्चाई बिग बॉस के घर में दिख जाएगी. एक्ट्रेस का ये भी कहना है कि वो अपने अतीत या किसी दूसरे शख्स के कारण पहचानी नहीं जाना चाहतीं. 

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