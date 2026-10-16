नेपाल के रास्ते भारत आई थाई महिला गुरुग्राम में पकड़ी गई, मकान मालिक पर भी FIR

हरियाणा के गुरुग्राम में मुख्यमंत्री फ्लाइंग स्क्वॉड ने एक थाई महिला को पकड़ा है, जिसके पासपोर्ट और वीजा की वैधता 28 मार्च 2021 को ही खत्म हो चुकी थी. जांच में सामने आया कि महिला नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी. अधिकारियों ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की. मामले में महिला के साथ उसे किराये पर कमरा देने वाले मकान मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है.

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मुख्यमंत्री फ्लाइंग स्क्वॉड के अधिकारियों के मुताबिक, टीम ने गुरुवार शाम नाथूपुर इलाके में छापेमारी की. इस दौरान थाई नागरिक खानिथा थोंगथिप मिली. पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में पता चला कि उसके पासपोर्ट और वीजा की वैधता समाप्त हो चुकी थी. अधिकारियों ने इस संबंध में आगे की जांच शुरू कर दी है.

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पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि वह नेपाल के रास्ते भारत आई थी. जांच में यह भी पता चला कि मकान मालिक बंटी चावला ने विदेशी नागरिक को अपने यहां ठहराया था, लेकिन उसके रहने की जानकारी देने के लिए अनिवार्य सी-फॉर्म जमा नहीं किया गया था.

मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में खानिथा थोंगथिप और मकान मालिक बंटी चावला के खिलाफ गुरुग्राम के सुशांत लोक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 23(b) और आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 8 के तहत कार्रवाई की गई है.

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अधिकारियों ने बताया कि विदेशी नागरिक के दस्तावेजों की वैधता समाप्त होने और मकान मालिक की ओर से जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं किए जाने से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

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