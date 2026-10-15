scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुरुग्राम की सोसायटियों में बिजली बिलों की 'मनमानी लूट' पर हंटर, CM सैनी ने दिए ऑडिट के आदेश

गुरुग्राम की हाईराइज सोसायटियों में बिजली बिलों को लेकर मिल रही शिकायतों पर हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखाई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिलिंग व्यवस्था पारदर्शी बनाने और निवासियों की समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं.

Advertisement
X
हरियाणा सीएम नायब सैनी ने बिजली विभाग से शिकायतों का निपटारा करने को कहा है. (File Photo- ITG)
हरियाणा सीएम नायब सैनी ने बिजली विभाग से शिकायतों का निपटारा करने को कहा है. (File Photo- ITG)

गुरुग्राम की हाईराइज सोसायटियों में बिजली बिलों को लेकर मिल रही शिकायतों पर हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिजली वितरण कंपनियों को ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में बिलिंग की प्रक्रिया पारदर्शी बनाने और निवासियों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को आरडब्ल्यूए के साथ बैठक कर उनकी शिकायतें सुनने और उनका निपटारा करने को कहा है.

दरअसल, सोसायटियों में बिजली की तय दरों से ज्यादा वसूली और भारी-भरकम बिल मिलने की शिकायतें सामने आती रही हैं. इन शिकायतों के बीच हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने भी बिलिंग व्यवस्था की निगरानी तेज कर दी है. आयोग ने गुरुग्राम की कुछ सोसायटियों में बिजली बिलों की जांच के निर्देश दिए हैं.

ATS ट्रायम्फ सोसायटी के बिलों का होगा ऑडिट

सम्बंधित ख़बरें

Rain Hailstorm Alert IMD
दिल्ली-NCR में बदला मौसम, बारिश और ओलों का अलर्ट जारी!
YouTuber Dhruv Rathi summoned again
ध्रुव राठी की कानूनी मुश्किलें बढ़ीं, 8 साल पुराने मामले में फिर कोर्ट का समन
Accident (Photo: Representational)
दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की एक्सीडेंट में मौत, जंतर-मंतर पर ड्यूटी पर था तैनात
cjp protest
कहीं मार्च, कहीं ट्रेन रद्द-बॉर्डर सील... 'वोट चोरी' पर दिल्ली, अहमदाबाद से बेंगलुरु तक संग्राम
NCR में रियल एस्टेट का तेजी से विस्तार
NCR में घरों की कीमतों में उछाल, 8 करोड़ से ऊपर के फ्लैट की सेल 36 गुना बढ़ी

गुरुग्राम के सेक्टर 104 स्थित एटीएस ट्रायम्फ सोसायटी में बिजली बिलिंग की जांच का मामला भी सामने आया है. यहां मई 2019 से अब तक के बिजली बिलों का व्यापक ऑडिट कराने का आदेश दिया गया है. इस सोसायटी में 300 से अधिक परिवार रहते हैं.

जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि निवासियों से बिजली बिलों के नाम पर नियमानुसार राशि वसूली गई या नहीं. ऑडिट में अगर तय नियमों से अधिक वसूली की पुष्टि होती है, तो संबंधित डेवलपर और अन्य जिम्मेदार पक्षों को अतिरिक्त रकम लौटानी पड़ सकती है. इस जांच में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) की भूमिका भी अहम होगी.

Advertisement

नए बिलिंग सॉफ्टवेयर पर भी उठे सवाल

द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास सेक्टर 99 से 115 तक की सोसायटियों के आरडब्ल्यूए संगठन DXP-GDA ने नए यूनिफाइड बिलिंग सॉफ्टवेयर को लागू करने से पहले उसकी तकनीकी जांच की मांग की है. संगठन का कहना है कि सॉफ्टवेयर में संभावित तकनीकी खामियों और डेटा की कमी से बिलिंग में गड़बड़ी हो सकती है. इससे सोसायटियों और निवासियों पर आर्थिक बोझ पड़ने का खतरा है.

संगठन ने मांग की है कि सॉफ्टवेयर को पूरी तरह लागू करने से पहले तीन महीने तक उसकी जांच और परीक्षण किया जाए. इसके साथ ही छह महीने तक संभावित तकनीकी गड़बड़ियों के कारण होने वाली गलतियों पर दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने की मांग भी की गई है.

गलत बिलों की शिकायतों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों के जल्द समाधान के लिए हेल्पलाइन को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए हैं. इसका उद्देश्य यह है कि गलत बिल मिलने पर लोगों को बार-बार बिजली कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई हो सके. इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सीएम योगी ने प्रयागराज में अतीक के कब्जे से मुक्त जमीन पर गरीबों के फ्लैट्स का पूजन किया |
    उधमपुर में बड़ा सड़क हादसा मिनी बस खाई में गिरी... 18 लोग घायल |
    'प्रदर्शन के दौरान के सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखें', सुप्रीम कोर्ट का निर्देश |
    शेयर बाजार में आज क्‍यों आई धांसू तेजी? सेंसेक्‍स 1500 अंक चढ़ा, इतनी हुई कमाई |
    जंतर-मंतर को डिनोटिफाई क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब |
    उद्योग की रेस में कहां खड़ा है राजस्थान? सूरत-अहमदाबाद को टक्कर... इन उद्योगपतियों से जानिए |
    इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, बॉलीवुड ने साधी चुप्पी, भड़के अभिजीत दिपके, बोले- उन्हें सिर्फ इतना पूछना है... |
    रविता और प्रेमी अमरदीप को भी मिलेगी सजा-ए-मौत? पति को मार 'सांप काटने' का बनाया था बहाना, कल सजा पर फैसला |
    दिल्ली: मोहन गार्डन में स्कूल के बाहर 12वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, एक अन्य छात्र घायल |
    Homemade Butter Masala Premix: घर पर बनाएं बाजार जैसा बटर मसाला प्रीमिक्स, हर बार ग्रेवी में आएगा ढाबे वाला स्वाद!
    Advertisement